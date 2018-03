US-Präsident Donald Trump hat ein umstrittenes Gesetz ratifiziert, das US-Behörden den Zugriff auf im Ausland gespeicherte E-Mails erleichtert. Künftig kann das Justizministerium Abkommen mit anderen Staaten schließen, um entsprechende Anfragen zu beschleunigen und langwierige diplomatische Prozesse zu umgehen. Anlass für das Gesetz war ein seit Jahren schwelender Streit zwischen den US-Strafverfolgungsbehörden und dem Softwarekonzern Microsoft. Konkret ging es um die von der Antidrogenbehörde DEA im Jahr 2013 verlangte Herausgabe von E-Mails eines mutmaßlichen Drogenhändlers, die auf einem Microsoft-Server in Irland gespeichert sind. Der Konzern weigerte sich, unter anderem mit dem Argument, dass dies einer Hausdurchsuchung auf einem Territorium außerhalb der US-Jurisdiktion gleichkäme.

NORDKOREA/SÜDKOREA

Nordkorea und Südkorea setzen ihre Bemühungen um eine politische Annäherung fort: Die Regierung in Seoul teilte mit, Pjöngjang habe einem hochrangigen Treffen am kommenden Donnerstag zugestimmt. Im Grenzort Panmunjom sollen nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Gespräche über logistische Fragen im Zusammenhang mit dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen geführt werden.

PROTESTE USA

Mehr als eine Million Menschen haben bei Demonstrationen quer durch die USA Verschärfungen im laxen US-Waffenrecht gefordert. Allein an der zentralen Kundgebung in der Hauptstadt Washington nahmen am Samstag hunderttausende Menschen teil.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Notenbank von San Francisco wird derzeit als Favorit für den Chefposten bei der Federal Reserve Bank of New York gehandelt. Das Board der New Yorker Fed habe John Williams als Nachfolger von William Dudley empfohlen, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Dudley will sich im Sommer zurückziehen.

NOTENBANK CHINA

China hat einen reformgesinnten Finanzmarktregulierer zum Vertreter der Kommunistischen Partei bei der Zentralbank des Landes bestellt. Dies sagten mit der Materie vertraute Personen. Sie sehen darin einen Schritt hin zu mehr Dynamik bei Finanzreformen.

ALPHABET

Der Leiter der Alphabet-Sparte für selbstfahrende Autos Waymo zeigt sich nach dem tödlichen Unfall mit einem Roboterwagen des Fahrdienstleisters Uber zuversichtlich hinsichtlich der von Waymo eingesetzten Technologien. Sie würden in der Lage sein, jemanden zu erkennen, der die Straße überquert und so einen Unfall wie jenen vermeiden können, bei dem jüngst in Arizona ein selbstfahrender Wagen eine Fußgängerin traf und tötete.

FACEBOOK

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat im Facebook-Datenskandal eine harte Gangart gegen das Unternehmen angekündigt. "Dieser Missbrauch von Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ist völlig inakzeptabel", sagte die Kommissarin der Bild am Sonntag. Nach Informationen des Blatts fordert Jourova Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Brief zur Stellungnahme auf.

Der Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica setzt Facebook weiter zu. In der Nacht zum Samstag durchsuchten Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO auf der Suche nach Beweismitteln die Londoner Büros des Analyseunternehmens. Nach großen Kapitaleinbußen und einem beträchtlichen Imageverlust kündigte zudem ein erster prominenter Nutzer seinen Abschied aus dem Online-Netzwerk an.

REMINGTON

Der US-Waffenhersteller hat einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 gestellt. Hohe Schulden, eine sinkende Nachfrage nach Pistolen und Gewehren und der Amoklauf an einer Highschool in Florida, der wohl zu Prozessen gegen den Konzern führen wird, haben Remington zu diesem Schritt veranlasst.

UBER

veräußert sein Südostasien-Geschäft an Grab und erhält dafür eine Beteiligung von 27,5 Prozent an dem dortigen Rivalen. Grab verfügt in der Region über mehr monatlich aktive Nutzer als Uber, wie aus Daten der Analysefirma App Annie hervorgeht.

