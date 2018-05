METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.312,98 1.312,65 +0,0% +0,33 +0,8%

Silber (Spot) 16,51 16,51 +0,0% +0,00 -2,5%

Platin (Spot) 914,80 915,00 -0,0% -0,20 -1,6%

Kupfer-Future 3,04 3,04 +0,1% +0,00 -8,2%

Der Goldpreis gab den dritten Handelstag in Folge nach. Der Preis der Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.313 Dollar. Der feste Dollar mache das Edelmetall weiter für internationale Investoren teuer, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die Ratsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) sind uneins über den Kurs der Geldpolitik. Einige Mitglieder hatten sich bei der letzten Ratssitzung für die Möglichkeit eines Politikwechsels stark gemacht, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

IRAN-ATOMABKOMMEN

Einen Tag nach seinem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump dem Land mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, sollte es sein Nuklearprogramm ausweiten.

IRAEL/IRAN

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert und getroffen. Dies sei eine Reaktion auf iranische Raketenangriffe auf israelische Stellungen im Golan, sagte ein Armeesprecher.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Leistungsbilanz wies im März nicht saisonbereinigt einen Überschuss von 3,211 Bill Yen auf, etwas mehr als mkit 3,01 Billionen erwartet.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Das philippinische BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahr um 6,8 Prozent exakt so gestiegen wie prognostiziert.

MALAYSIA

Machtwechsel nach sechs Jahrzehnten: Die Opposition hat bei der Parlamentswahl in Malaysia einen historischen Sieg errungen. Die vom 92-jährigen Ex-Ministerpräsidenten Mahathir Mohamad angeführte Parteienallianz sicherte sich die Mehrheit im Parlament. Damit endet die Herrschaft des Regierungsbündnisses Barisan Nasional (BN) von Ministerpräsident Najib Razak, das in Malaysia seit der Unabhängigkeit 1957 an der Macht war.

NORDKOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat das geplante Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump Berichten der Staatsmedien zufolge als "historische" Chance bezeichnet. Es handele sich um "ein historisches Treffen" und einen "großartigen ersten Schritt", sagte Kim bei seinem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hat Ermittlungen zu einem weiteren tödlichen Unfall mit einem Tesla-Auto eingeleitet. Die Ermittler untersuchten einen Unfall mit einem Tesla Model S, bei dem im Bundesstaat Florida zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden seien, teilte die Behörde mit. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Autopilot mit dem Unfall zusammenhänge, teilte die NTSB mit. Die Ermittler konzentrierten sich auf einen Batteriebrand.

