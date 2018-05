Der vermeintlich sichere Hafen Gold wurde wegen des starken Dollar gemieden. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.300 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

EU-IMPORTZÖLLE

Mehrere führende Ökonomen plädieren für eine Senkung der Importzölle für Einfuhren in die Europäische Union. Das sei die einzig akzeptable Reaktion auf die aggressive Anti-Freihandelspolitik von US-Präsident Donald Trump . "Was Trump tut, ist schändlich", sagte etwa Jagdish Bhagwati von der US-Universität Columbia der WamS. "Die Reaktion der EU aber auch. Dass sie angekrochen kommt und Ausnahmen nur für sich fordert, ist genauso jämmerlich. Sie sollte für den Rest der Welt mit gutem Beispiel vorangehen."

NAHOSTKONFLIKT

Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bombardiert. Eines der Ziele in der südlichen Stadt Rafah war eine Stellung der Essedin al-Kassam Brigaden, des bewaffneten Arms der Hamas, wie es aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß.

LKW-FAHRERSTREIK BRASILIEN

Die brasilianische Regierung hat sich nach sieben Tagen Streik mit Lkw-Fahrern geeinigt und sich dabei unter anderem bereit erklärt, den Preis für Diesel zu senken. Während des Streiks fehlte in vielen Geschäften bei wichtigen Gütern der Nachschub sowie den meisten Tankstellen der Treibstoff.

KOLUMBIEN

In Kolumbien gehen der rechtsgerichtete Kandidat Ivan Duque und der linksgerichtete Kandidat Gustavo Petro am 17. Juni in eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Duque kam in der ersten Wahlrunde am Sonntag auf 39,1 Prozent, Petro auf 25,1 Prozent.

GELDPOLITIK TÜRKEI

Nach der dramatischen Abwertung der türkischen Lira hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute in einem ungewöhnlichen Schritt öffentlich zur Stützung der Währung aufgerufen. In der osttürkischen Stadt Erzurum appellierte er, Bargeldbestände in Euro und US-Dollar in türkische Lira zu tauschen und dadurch den Wechselkurs an den Finanzmärkten mit zu stabilisieren.

SOFTBANK

Swiss Re hat sich mit Softbank nicht auf einen Einstieg der japanischen Technologieholding bei dem Schweizer Rückversicherer einigen könne. Die beiden Unternehmen haben die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung von Softbank an Swiss Re beendet.

PEPSICO

Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsico baut mit einem Zukauf seine Produktpalette in Richtung gesünderer Angebote aus. Wie der Hersteller von Chips der Marken Lays und Doritos mitteilte, übernimmt er das Startup Bare Foods, das Gemüse- und Obstchips unter der Marke Bare Snacks im Programm hat.

T-MOBILE US

Ein früherer Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump soll den US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US bei der angestrebten Fusion mit dem Konkurrenten Sprint unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Corey Lewandowski dürfte vor allem mit Blick auf die behördliche Genehmigung des Zusammenschlusses eine Rolle spielen. Die Deutsche-Telekom-Tochter teilte mit, Turnberry Solutions bereits im August mandatiert zu haben.

ZTE

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Abgaben eine Einigung im Streit mit dem chinesischen Handyhersteller ZTE erzielt. Das Unternehmen könne weiterarbeiten, wenn es einer Strafzahlung von 1,3 Milliarden Dollar und umfassenden Sicherheitsgarantien zustimme, verkündete Trump. ZTE soll demnach auch sein Management auswechseln und Teile aus den USA einkaufen. Das chinesische Telekommunikationsunternehmen hatte gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen der USA verstoßen. Die US-Regierung verhängte daraufhin einen mehrjährigen Zulieferstopp, der das Unternehmen fast in den Ruin trieb.



