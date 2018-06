METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.298,70 1.299,37 -0,1% -0,68 -0,3%

Silber (Spot) 16,89 16,79 +0,6% +0,10 -0,3%

Platin (Spot) 909,50 906,40 +0,3% +3,10 -2,2%

Kupfer-Future 3,29 3,30 -0,5% -0,02 -1,3%

Wenig Bewegung gab es beim Goldpreis, der weiter um die Marke von 1.300 Dollar notierte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

G7-GIPFEL

Ernüchternd" und "deprimierend": Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die zurückgezogene Zustimmung von US-Präsident Donald Trump zur gemeinsamen Erklärung der G7-Staaten scharf kritisiert. Dies sei ein "einschneidender Schritt" für die Staatengruppe, sagte Merkel in der ARD-Sendung "Anne Will".

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

--Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr +10,1% (PROG: +2,5%) gg Vm

--Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr +9,6% gg Vj

VERBRAUCHERPREISE CHINA

Die Verbraucherpreise in China haben im Mai mit 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr genauso deutlich zugenommen wie im April. Ein stärkerer Preisanstieg von Non-Food-Artikeln sei durch einen schwächeren Anstieg von Nahrungsmitteln kompensiert worden, teilte das staatliche Statistikamt mit. Ökonomen hatten mit einer Teuerung von 1,8 Prozent vergangenen Monat erwartet. Die Regierung zielt eine Inflation von unter 3 Prozent an.

ALLGEIER

kauft den US-Softwareentwickler Objectiva Software Solutions Inc aus San Diego für einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 24 Millionen US-Dollar erzielt, teilte Allgeier mit.

BAYER / MONSANTO

Am 18. Juni soll das erste Gerichtsverfahren in San Francisco gegen Monsanto wegen der möglichen Krebsgefahr seines Pflanzenschutzmittels Roundup starten, berichtet die "Wirtschaftswoche". Der frühere Platzwart Dewayne Johnson macht das Pflanzenschutzmittel Roundup (Wirkstoff: Glyphosat) für seine Krebserkrankung verantwortlich und beruft sich dabei auf Studien der internationalen Krebsforschungsagentur IARC, so das Magazin.

DIALOG SEMICONDUCTOR

will Berichten zufolge möglicherweise das US-Unternehmen Synaptics übernehmen. Dies berichten Agenturen und Medien am Freitagabend. Demzufolge gibt es Gespräche zur Übernahme des amerikanischen Technologieunternehmens, die laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aber noch in einem frühen Stadium sind.

ENVISION HEALTHCARE

Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co will Kreisen zufolge den US-Gesundheitsdienstleister Envision Healthcare Corp für rund 5,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, will KKR 46 Dollar je Aktie für die Gesellschaft bezahlen. Das wäre ein Aufschlag von 5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der bei 43,64 Dollar lag.

KIA MOTORS

ruft in den USA eine halbe Million Autos in die Werkstätten. An den Fahrzeugen müsse ein Fehler repariert werden, der das Auslösen der Airbags bei einem Unfall verhindern könne, teilte das Unternehmen mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 01:44 ET (05:44 GMT)