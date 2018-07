Mexikos designierter Staatschef Andres Manuel Lopez Obrador hat US-Präsident Donald Trump eine Verringerung der Migration in die USA im Gegenzug für Hilfe aus Washington vorgeschlagen. "Ich habe eine Abmachung vorgeschlagen, bei der durch Entwicklungsprojekte Arbeitsplätze in Mexiko entstehen - so würde Migration reduziert und Sicherheit erhöht", schrieb der linksgerichtete Mexikaner.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Juni +1,5% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juni -0,2% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,2% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

