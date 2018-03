Magna führt automatischen Aktienkaufplan ein

AURORA (Kanada), 30. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:MG) (NYSE:MGA) hat heute angekündigt, dass das Unternehmen einen vordefinierten automatischen Wertpapierkaufplan (der "Plan") mit einem anerkannten Broker eingeführt hat, um den Rückkauf von Stammaktien zur Vernichtung im Rahmen seines derzeitigen regulären Emittentenangebots (das "Angebot") zu ermöglichen. Der Plan wird mit Wirkung vom 2. April 2018 eingeführt. Im Zusammenhang mit diesem Plan hat Magna Anweisungen und strenge Auflagen mit Bezug darauf vorgegeben, wie in Zeiten, in denen es normalerweise nicht erlaubt ist, aufgrund von regulatorischen Bestimmungen oder selbst auferlegten Black-out-Perioden Stammaktien zu kaufen, die Stammaktien des Unternehmens zur Vernichtung zurückgekauft werden können Wir legen regelmäßig während des Zeitraums von 23.59 Uhr am letzten Tag jedes Geschäftsquartals bis einschließlich 48 Stunden nach der Veröffentlichung unserer Quartals- oder Jahresergebnisse Black-out-Perioden fest. Der Plan wird zum frühesten Datum beendet, zu dem eines der folgenden Ereignisse eintritt: (a) die Kaufgrenze, die im Plan festgelegt ist, wurde erreicht, (b) wir beenden den Plan gemäß seiner Bedingungen, in welchem Fall wir eine Pressemitteilung veröffentlichen werden, die eine solche Beendigung bestätigt, und (c) das Angebot wird beendet.



Im Rahmen des Angebots, das am 15. November 2017 begonnen hat und am 14. November 2018 beendet wird, sind wir dazu berechtigt, bis zu 35.800.000 Stammaktien zur Vernichtung zurückzukaufen. Alle derartigen Käufe von Stammaktien im Rahmen des Angebots können wie folgt durchgeführt werden: (i) an der Torontoer Börse (Toronto Stock Exchange, "TSX") gemäß der Regeln und Bestimmungen der TSX, (ii) an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange) in Einklang mit Rule 10b-18 gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934, (iii) auf anderen veröffentlichten Märkten und (iv) gemäß privatrechtlichen Vereinbarungen oder spezifischen Aktienrückkaufprogrammen im Rahmen von Emittentenangebots-Ausnahmeverfügungen, die von der Ontario Securities Commission erlassen wurden. Alle derartigen Käufe werden in die Berechnung der Anzahl der Stammaktien eingeschlossen, die im Rahmen dieses Angebots gekauft werden. Mit Stand vom 26. März 2018 hat das Unternehmen 4.191.894 Stammaktien im Rahmen des Angebots zurückgekauft.

UNSER UNTERNEHMEN

Wir beschäftigen mehr als 168.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die bestrebt sind, Mobilitätslösungen anzubieten. Wir sind ein Technologieunternehmen und einer der weltgrößten Automobilzulieferer mit 335 Fertigungsbetrieben und 96 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Unsere wettbewerbsfähigen Kompetenzen umfassen Karosserieaußenteile und -strukturen, Antriebs- und Sichttechnologien, Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sie auf www.magna.com.

(1) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen schließen im Allgemeinen nach der Equity-Methode bilanzierte Geschäfte ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die, sofern es sich nicht um die Wiedergabe von historischen Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren Wertpapierrechts darstellen. Diese betreffen insbesondere, aber nicht ausschließlich, zukünftige Rückkäufe unserer Stammaktien im Rahmen des regulären Emittentenangebots oder infolge einer privatrechtlichen Vereinbarung gemäß einer von der Ontario Securities Commission erlassenen Emittentenangebots-Ausnahmeverfügung. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle oder andere Prognosen sowie Aussagen bezüglich unserer zukünftigen Pläne, Ziele oder wirtschaftlichen Leistung oder bezüglich der Annahmen enthalten, denen jegliche der zuvor genannten Faktoren zugrunde liegen. Wir verwenden Wörter wie "könnte", "würde", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Entwicklungen oder Vorfälle beschreiben, um auf zukunftsgerichtete Aussagen hinzuweisen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten. Ob jedoch tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Prognosen gerecht werden, ist abhängig von einer Anzahl von Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Einflussnahme entziehen und deren Auswirkungen schwer vorhergesagt werden können. Zu diesen Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten gehören unter anderem, ohne Einschränkung, die Auswirkungen der Möglichkeit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder ein längerer Zeitraum wirtschaftlicher Unsicherheit; ein Rückgang des Kundenvertrauens und die damit typischerweise einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Höhe der Produktionsvolumina; Rechtsansprüche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gegen uns; Schwankungen im relativen Wert von Währungen; Änderungen von Gesetzen und staatlichen Vorschriften; Liquiditätsrisiken; die Unvorhersehbarkeit und die Fluktuation bei den Handelskursen für unsere Stammaktien; sowie andere Faktoren, die in unserer jährlichen Informationsbroschüre bei den Börsenaufsichtsbehörden in Kanada sowie in unserem bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde auf Formblatt 40-F eingereichten Jahresbericht sowie in späteren Veröffentlichungen dargelegt sind. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen bzw. Informationen warnen wir die Leser davor, unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen bzw. Informationen zu setzen. Die Leser sollten besonders die zahlreichen Faktoren berücksichtigen, die dafür sorgen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben werden.