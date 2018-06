Mahrer betont "vertrauens- und respektvollen Umgang" mit Russland

"Zwischen der österreichischen und der russischen Wirtschaft bestehen langfristige Beziehungen, die von einem vertrauens- und respektvollen Umgang geprägt sind", schreibt WKÖ-Präsident Harald Mahrer in einer Aussendung anlässlich des heute geplanten vierten Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kammer. "Das bedingt, dass man auch in schwierigen Zeiten im Gespräch bleibt".

Putin "nimmt eine 'herausragende Rolle' bei der weiteren Vertiefung der wechselseitigen Wirtschaftsbeziehungen" ein, heißt es in Mahrers Aussendung. Der heutige Österreichisch-Russische Geschäftsrat, ein Forum österreichischer und russischer Unternehmen, sei auch vor 11 Jahren in Wien mit Unterstützung des russischen Präsidenten gegründet worden. Die Wirtschaftskammer werde sich "als Plattform für einen offenen und vertrauensvollen Dialog zwischen den österreichischen und russischen Unternehmen dafür einsetzen, dass den Jahrzehnten der wirtschaftlichen Partnerschaft noch viele weitere folgen werden."

Österreichs Außenhandel mit Russland belief sich 2017 Prozent auf 4,95 Mrd. Euro, nach Rückgängen in den Vorjahren gab es zuletzt wieder einen Anstieg. 2012 lag das österreichisch-russische Außenhandelsvolumen mit 7,28 Mrd. Euro auf einem Allzeithoch.

(Schluss) tsk/itz

WEB https://news.wko.at/presse