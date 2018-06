Mai-Arbeitslosigkeit - Sozialpartner fordern Qualifizierungsoffensive

Die gute Lage am Arbeitsmarkt sollte dazu genutzt werden, um die Qualifikation der Arbeitnehmer zu verbessern, waren sich heute die Sozialpartner anlässlich der Präsentation der Arbeitslosenzahlen für Mai einig.

So wünscht sich WKÖ-Experte Martin Gleitsmann eine Fachkräfteoffensive. "Eine besonders wirksame Form der Aus- und Weiterbildung ist der im Regierungsprogramm vorgegebene Weg, die Fachkräfte direkt in den Betrieben auszubilden. Dies sollte forciert werden und die im Regierungsprogramm ebenso verankerte Fachkräfteoffensive nach deutschem Vorbild sollte rasch umgesetzt werden," so Gleitsmann.

An den Maßnahmen der ÖVP/FPÖ-Regierung will sich SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder naturgemäß nicht orientieren, denn diese fahre die Arbeitsmarktmaßnahmen zurück. Vielmehr gehe es darum "die Riesenchance zu nutzen, Zehntausende junge und ältere Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren".

Für Alice Kundtner, stellvertretende Direktorin und Bereichsleiterin für Soziales in der AK Wien, ist eine verstärkte Qualifizierung nun das "Gebot der Stunde". Um die Arbeitssuchenden besser bei der Vermittlung betreuen zu können, bräuchte das AMS aber mehr Personal.

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker sieht in der positiven Entwicklung ein "Fenster für eine Reform". Er pocht auf das Ende der geblockten Altersteilzeit und den Ausbau von altersgerechten Arbeitsmodellen.

Die Industriellenvereinigung hat heute den Rechenstift gezückt. "In den produzierenden Betrieben in Österreich braucht es rund 60.000 Fachkräfte pro Jahr und allein heuer fehlen rund 10.500 Fachkräfte", rechnet die Industrie vor. Die im Regierungsprogramm verankerten Projekte zum Arbeitsmarkt und zur Effizienz in der Arbeitslosenversicherung gelte es daher konsequent umzusetzen.

