Matador Partners Group AG: Kotierung von 11.046.500 Inhaberaktien an der BX Swiss AG, Erster Handelstag: 15. Mai 2018

Matador Partners Group AG, Sarnen

Mitteilung an die BX Swiss AG



Kotierung von 11.046.500 Inhaberaktien an der BX Swiss AG

Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL

Erster Handelstag: 15. Mai 2018

Die 11.046.500 Inhaberaktien werden bereits im Freiverkehr der Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Kotierung

Die Kotierung von 11.046.500 Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1,00.- wurde bei der BX Swiss AG beantragt und bewilligt. Firma, Sitz und Zweck

Unter der Firma Matador Partners Group AG besteht mit Sitz am Grundacher 5 in CH-6060 Sarnen eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Zeit, die am 23. September 2005 ins Handelsregister des Kantons Obwalden unter der Firmennummer CHE-112.532.155 eingetragen wurde. Der vollständige Wortlaut des Gesellschaftszwecks gemäss Art. 2 der Statuten ist: Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Sachwerte des Anlagevermögens wie beispielsweise Grundstücke und Immobilien zu erwerben, die Planung und Realisierung von Sachwertprojekten aller Art durchzuführen, die Projektweiterentwicklung zu betreiben, das strategische und operative Sachwertemanagement (Investment-, Portfolio-, Asset-, Property- und Facilitymanagement) zu übernehmen, diese zu verkaufen und alle damit in Zusammenhang stehenden operativen Geschäfte (beispielsweise Beratungs-, Bewertungs- und Finanzierungstätigkeiten) zu tätigen, samt damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte, in allen Phasen der Wertschöpfungskette, über den gesamten Sachwertelebenszyklus auf eigene oder fremde Rechnung. Zusätzlich ist die Gesellschaft berechtigt die Entwicklung und Beurteilung von Finanzierungsmodellen und gesellschaftsrechtlichen Konzeptionen sowie die technische und wirtschaftliche Prüfung (Due Diligence) von Sachwerteprojekten und -transaktionen, soweit diese Tätigkeiten nicht anderen Berufsgruppen vorbehalten sind, durchzuführen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane, inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen, zulässig. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Gründung und Dauer

Die Gesellschaft wurde am 23. September 2005 gegründet und besteht auf unbestimmte Zeit. Kurzportrait

Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Beteiligungen und Finanzanlagen im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere durch Erbringung von administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen und Unternehmensberatung, sowie die Identifikation, Prüfung und der Erwerb und schließlich deren Veräußerung von Beteiligungen und Finanzanlagen. Aktienkapital

Das Aktienkapital beträgt CHF 11.346.500.- und ist eingeteilt in 11.046.500 voll einbezahlte Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1,00.- sowie 3.000.000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0,10. Die Inhaberaktien sind in Form technischer Globalurkunden verbrieft und werden im SECOM-System der SIX SIS AG buchmässig geführt. Jede Aktie hat eine Stimme. Stellvertretung durch gesetzliche oder schriftliche bevollmächtigte Vertreter von Aktionären ist zulässig. Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis der ihnen gehörenden Aktien aus. Soweit das Gesetz (vgl. Art. 704 OR) oder die Statuten nicht eine qualifizierende Mehrheit vorschreiben, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktionäre mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Geschäftsführung

Die Geschäftsleitung der Matador Partners Group AG wird vom Verwaltungsrat der Matador Partners Group AG übernommen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind:

* Dr. Florian Dillinger (Verwaltungsratsvorsitzender): Unternehmensstrategie & Investments

* Dr. Robert Ettlin: Unternehmensstrategie, Organisation & rechtliche Beratung Bedeutende Aktionäre

Der Gesellschaft sind die folgenden Aktionäre bekannt, die mehr als 3% der Stimmrechte halten:

- Dr. Florian Dillinger, untere Feldstraße 3, CH-6055 Alpnach: 1.843.865 bzw. 16,59% der Stimmrechte - ELF Partners Group GmbH, Brunnmattweg 8, CH-6060 Sarnen: 3.837.456 bzw. 27,32% der Stimmrechte - Dr. Markus Steinhauser, D-87509 Immenstadt: 475.000 bzw. 3,38% der Stimmrechte - Jürgen Steinhauser, D-87509 Immenstadt: 475.000 bzw. 3,38% der Stimmrechte - JHS Invest GmbH & Co KG, D-87435 Kempten: 1.287.500 bzw. 9,17% der Stimmrechte - Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH, D-87435 Kempten: 3.507.385 bzw. 24,97% der Stimmrechte Dividende und Gewinn

Die Gesellschaft hat seit der Gründung 2005 für das GJ 2016/17 erstmalig eine Dividende ausgeschüttet. Geschäftsjahr 2014/15: Gewinn von CHF 60'864 (Gewinn CHF 0,01 je Aktie) Geschäftsjahr 2015/16: Gewinn von CHF 186'165 (Gewinn CHF 0,04 je Aktie) Geschäftsjahr 2016/17: Gewinn von CHF 336'403 (Gewinn CHF 0,08 und Dividende CHF 0,10 je Aktie) Geschäftsjahr

Das laufende Geschäftsjahr dauert vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018. Alle Geschäftsjahre verlaufen immer vom 1. Juli bis 30. Juni. Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER.



Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern: - Dr. Florian Dillinger, Alpnach (Präsident) - Dr. Robert Ettlin, Sarnen Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung übernimmt der Verwaltungsrat. Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der Gesellschaft ist Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Pfäffikon.



Finanzeckdaten per 1. Januar 2018 Fusionsbilanz

Umlaufvermögen CHF 17.472.412 Fremdkapital CHF 7.768.013

Anlagevermögen CHF 21.009.020 Eigenkapital CHF 30.713.419

Total Aktiven CHF 38.481.432 Total Passiven CHF 38.481.432



Valorennummer / ISIN / Ticker

Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Ticker: SQL Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Der Kotierungsprospekt in deutscher Sprache ist maßgebend für die Zulassung zum Handel an der BX Swiss AG. Dieser sowie weitere Informationen können am Sitz der Gesellschaft (Matador Partners Group AG, Grundacher 5, Sarnen) bezogen werden und sind auf der Website (www.matador-partners-group.com) abrufbar. Zusatzmaterial zur Meldung:



