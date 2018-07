May warnt vor Scheitern des Brexit

FRANKFURT (Dow Jones)--Die unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May hat ein Scheitern des Brexit nicht ausgeschlossen. An die Adresse ihrer parteiinteren Kritiker gewandt, sagte sie in der Mail on Sunday, dass bei einem Boykott ihrer Strategie der Brexit vollständig ausfallen könnte.

Hintergrund der Aussagen ist der Widerstand konservativer Kräfte innerhalb der Tories gegen die von May verfolgte Verhandlungsstrategie mit der EU. May will einen harten Brexit vermeiden: Die Premierministerin strebt eine Art Freihandelszone für Güter an, in dem jegliche Zölle zwischen Großbritannien und der EU wegfallen.

Um zu gewährleisten, dass der Warenhandel ohne Grenzkontrollen vonstattengehen kann ist London bereit, sich den Produktstandards der EU zu unterwerfen. Aus Protest gegen die Pläne sind Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis zurückgetreten. Beide gelten als Befürworter eines "harten Brexit".

