Medien: USA wollen Belege für Giftgaseinsatz in Syrien haben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen nach einem Bericht des Senders MSNBC im Besitz von Blut- und Urinproben sein, die den Einsatz chemischer Waffen bei einem Angriff in Syrien nahelegen. Der Sender berief sich am Donnerstag ohne nähere Angaben auf zwei Regierungsmitarbeiter, die mit Erkenntnissen eines Geheimdienstes vertraut seien. Kein anderes Medium und keine andere Quelle hatten in den USA am Donnerstag ähnliche Berichte.

Den Angaben von MSNBC zufolge hätten die zwei Regierungsvertreter angegeben, dass bei einer Attacke am vergangenen Samstag sowohl Chlorgas als auch ein namenloses Nervengas eingesetzt worden seien. Sie hätten Vertrauen in die Geheimdiensterkenntnisse, wenn auch nicht zu 100 Prozent, heißt es in dem Bericht.

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff syrischer Militärs auf ein Rebellengebiet läuft die Krisendiplomatie des Westens auf Hochtouren.

US-Präsident Donald Trump sagte, es werde bald eine Entscheidung zu einem möglichen US-Militäreinsatz in Syrien geben./ki/DP/he