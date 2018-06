Merkel sieht Erhards Versprechen auf Wohlstand für alle bedroht

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht das mit der Sozialen Marktwirtschaft verbundene Versprechen auf Wohlstand für alle Teile der Bevölkerung in Gefahr. Es gebe "keinen Automatismus, dass die soziale Marktwirtschaft auch in die Zukunft hinein einfach so funktioniert. Denn das Thema Wohlstand für alle ist heute nicht mehr so selbstverständlich", sagte Merkel auf einer Festveranstaltung anlässlich der Einführung der D-Mark vor 70 Jahren. Die damalige Währungsreform gilt als Umsetzung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft unter dem damaligen Direktor der Wirtschaftsverwaltung in Westdeutschland, Ludwig Erhard.

Wegen der harten globalen Konkurrenz und der Digitalisierung sei der individuelle wirtschaftliche Aufstieg "nicht mehr für jeden versprechbar", ergänzte die Kanzlerin. "Es ist nicht gegeben, dass wir in Zeiten der Digitalisierung immer auch vorne mit den Innovationen dabei sind und das hat Rückwirkungen auf das Wohlstandsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft", mahnte die CDU-Vorsitzende. Das Erbe Erhards spielt für das Selbstverständnis ihrer Partei eine bedeutende Rolle.

Anlässlich des Jubiläums würdigten auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das Konzept des staatlich geregelten Wettbewerbs als Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Scholz erinnerte daran, dass dieser durch die um sich greifenden Handelskonflikte nur durch ein geeintes Europa gesichert werden könne. "Es geht um die Souveränität Europas, unseren european way of live", sagte der SPD-Politiker.

Zur von der CSU ausgelösten Regierungskrise um die richtige Asylpolitik verloren die drei führenden Mitglieder der Bundesregierung kein Wort.

June 15, 2018 06:08 ET (10:08 GMT)