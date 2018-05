Merkel will sich auch schwierigen Fragen zu Italien stellen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der schwierigen Regierungsbildung in Italien angekündigt, mit jeder dortigen Regierung auch schwierige Fragen lösen zu wollen. "Wir wollen mit jeder Regierung zusammenarbeiten, aber wir haben natürlich auch Prinzipien innerhalb des Euroraums, und natürlich wird es vielleicht auch schwierige Fragen geben", sagte Merkel beim "Global Solutions Summit" in Berlin. "Dieser Aufgabe muss ich mich stellen, weil natürlich Italien ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union ist."

Merkel verwies auch auf das Beispiel Griechenlands. Als Alexis Tsipras zum Ministerpräsidenten gewählt worden sei, habe man viele Nächte gerungen und am Ende Wichtiges erreicht. "Zum Schluss haben wir uns zusammengerauft", betonte die Kanzlerin.

In der EU müsse man alles tun, um die Wirtschaft anzukurbeln und gute Arbeitsplätze zu schaffen. "Darüber werden wir natürlich auch mit Italien sprechen", kündigte Merkel an, "egal, welche Regierung es hat". Sie verurteile aber "keinen einzigen Wähler, weder in Deutschland noch in Italien". Vielmehr müssten diejenigen, die den politischen Handlungsauftrag bekämen, die Probleme lösen, die die Menschen bewegten.

Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Seibert schon die Bereitschaft Berlins zur Zusammenarbeit mit Rom betont. "Die Bundesregierung hofft im Interesse unseres engen und guten Partners Italien auf eine stabile Regierung", hatte er bei einer Pressekonferenz gesagt. "Die Bundesregierung - und das ist unsere Grundhaltung - ist immer bereit, mit einer italienischen Regierung gut zusammenzuarbeiten."

Nachdem Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella die Berufung des umstrittenen Euro-Kritikers Paolo Savona zum Finanzminister abgelehnt hatte, hatte der von der Fünf-Sterne-Bewegung und der Partei Lega als Ministerpräsident vorgeschlagene Jurist Giuseppe Conte seinen Regierungsauftrag zurückgegeben. Nun soll der Wirtschaftsfachmann Carlo Cottarelli eine Experten-Regierung bilden. Erwartet werden dann baldige Neuwahlen.

