Milbank vertieft den Bereich Financial Restructuring mit der Erweiterung um vier Partner in London

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP freut sich bekannt geben zu können, dass die Kanzlei ein bedeutendes Team von vier Partnern in ihre Financial Restructuring Praxis in London aufgenommen hat.

Eines der führenden Restrukturierungs- und Insolvenzteams Europas, Yushan Ng, Karen McMaster, Sinjini Saha, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Kanzlei eintreten wird, und Jacqueline Ingram, bringen umfassendes Fachwissen in die Kanzlei ein, die sie in einigen der komplexesten und profiliertesten, paneuropäischen und transatlantischen Restrukturierungs- und Sonderfinanzierungsangelegenheiten erworben haben. Yushan wird gemeinsam mit dem derzeitigen Restrukturierungspartner Nick Angel als Co-Head der Londoner Financial Restructuring Group von Milbank tätig sein.

"Unser Londoner Büro war in den vergangenen fünf Jahren einer der vielen Treiber unseres enormen Wachstums als globales Unternehmen. Der Ausbau unserer finanziellen Restrukturierungskapazitäten in London hat für uns strategische Priorität. Die Erweiterung einer der größten Praxen für Finanzrestrukturierung in den Londoner und transatlantischen Märkten für Finanzrestrukturierung um diese außergewöhnlichen Anwälte, die über eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz verfügen, wird unsere Position als weltweit führende Kanzlei weiter festigen", sagte Scott A. Edelman, Chairman von Milbank.

Dennis Dunne, Global Co-chair der Financial Restructuring Group von Milbank, fügte hinzu: "In den letzten Jahren hat Milbank eine Schlüsselrolle bei der Strukturierung und Umsetzung einiger der komplexesten grenzüberschreitenden Umstrukturierungen in der Geschichte gespielt. Mit der Erweiterung um das paneuropäische Restrukturierungsteam von Yushan erweitern wir unsere bestehenden marktführenden Kapazitäten in London und den USA. Wir sind stolz, Yushan, Karen, Sinjini und Jacquie in unserem Team begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, unseren Kunden ein erstklassiges Angebot mit beispiellosem Fachwissen auf beiden Seiten des Atlantiks zu bieten."

Suhrud Mehta, Co-managing Partner der Londoner Kanzlei von Milbank erklärte zusätzlich: "Dies ist eine einmalige Gelegenheit, unser paneuropäisches und transatlantisches Angebot in London in einem der wichtigsten Geschäftsfelder der Kanzlei nennenswert zu vertiefen. Unsere in London ansässige Restrukturierungspraxis verfügt bei der Beratung einiger der innovativsten und komplexesten grenzüberschreitenden Transaktionen des Marktes über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Mit dieser Erweiterung können wir unseren Kunden in London bei Restrukturierungen eine unübertroffene Breite und Tiefe bieten. Wir freuen uns sehr, sie in unserem Londoner Büro begrüßen zu können."

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Yushan, Karen, Sinjini und Jacquie für unsere Kanzlei zu gewinnen. Sie verfügen über großartiges Fachwissen und gemeinsam können wir in diesem Bereich auf eine Erfahrung verweisen, die meiner Meinung nach unübertroffen ist", ergänzte Nick Angel.

"Wir freuen uns sehr über diese Chance", sagte Yushan Ng. "Die starke Plattform von Milbank, die hoch angesehene Restrukturierungsgruppe und das umfassende Fachwissen in synergistischen Praxisbereichen, wie z. B. Leveraged Finance, High Yield, Projekt/Asset-Finanzierung und -Prozessführung, bieten eine hervorragende Gelegenheit, unsere Praxis weiter auszubauen. Die Restrukturierungspraxis der Kanzlei war äußerst erfolgreich und meine Kollegen und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit, um auf dieser Dynamik in Europa und weltweit aufzubauen."

Hr. Ng hat eine breite Palette von komplexen Restrukturierungen in ganz Europa begleitet, deren Schwerpunkt in der Beratung von Institutionen lag, die in Notsituationen oder notleidende Kredite investieren. Seine Tätigkeit umfasst ebenfalls die Beratung von Kreditgebern und Kreditnehmern bei einer Reihe von Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen. Er kombiniert seine Finanzkompetenz mit praktischem Restrukturierungs-Know-how, um neuartige Sanierungs- und Priming-Kreditstrukturen mit dem Ziel zu entwickeln und umzusetzen, die Kreditrisikoarbitrage für Klienten zu maximieren, die in schwierigen Situationen investieren. Hr. Ng besitzt einen Abschluss des Merton College der Oxford University. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirates der Insolvency Lawyers Association.

Fr. McMaster unterstützt Buy-Side-Investoren und Investoren in Notsituationen bei der Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung einer breiten Palette von Investitionen in notleidende bzw. problematische Kredite oder Kredite in Sondersituationen. Sie hat Erfahrung in allen Aspekten der Umschuldung und Reorganisation, von der anfänglichen Notfallplanung und Optionsanalyse bis hin zur Implementierung und Verwaltung komplexer Vorgänge, und Sie verfügt über besondere Erfahrung bei Finanzierungsvereinbarungen, die ein gewisses Risikoelement beinhalten, sei es in Bezug auf die Struktur, den Hintergrund der Notlage oder die Art der Branche. Ihre Arbeit schließt eine Reihe von Insolvenz- und Reorganisationstools und

verfahren ein, darunter Vergleichsverfahren und außergerichtliche Insolvenzen in UK, US Chapter 11 und verschiedene europäische Reorganisationsmechanismen. Sie besitzt einen BA- und LLB-Abschluss der University of Melbourne.

Sinjini Saha

Fr. Saha ist auf die Vertretung von Investoren in außerbörsliches Eigenkapital und notleidende Unternehmen in allen Aspekten ihrer Investitionen spezialisiert, einschließlich grenzüberschreitender M&A, problematischer und notleidender Investitionen, Loan-to-Own-Transaktionen, Restrukturierungen, ertragsstarker und allgemeiner gesellschafts- und wertpapierrechtlicher Angelegenheiten. Sie besitzt Abschlüsse aus New York und England, verfügt über langjährige Erfahrung mit Finanzsponsoren und vertritt sie bei einer breiten Palette von groß angelegten, grenzüberschreitenden Transaktionen. Sie hat ihren Master of Law an der Columbia University School of Law und ihren B.A. und LL.B. an der National Law School of India University in Bangalore, Indien, erworben.

Frau Ingram berät Investoren in Notsituationen, Banken, Unternehmen sowie Gläubiger- und Schuldnerkomitees und ist schwerpunktmäßig in den Bereichen Schuldenrestrukturierung und Finanzierung von Sondersituationen tätig. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei komplexen grenzüberschreitenden Umstrukturierungen, die eine Vielzahl von Insolvenz- und Sanierungsverfahren einschließen. Ihre Tätigkeit umfasst ebenfalls Direktkreditgeschäfte und die Finanzierung von "Sondersituationen". Sie schloss ihr Studium an der Nottingham University und den Graduate Diploma in Law and Legal Practice Course an der Nottingham Law School ab. Des Weiteren hat sie bei verschiedenen Einsätzen in Tokio und Amsterdam sowie bei einem führenden CLO-Fonds gearbeitet.

Die Finanzrestrukturierungspraxis von Milbank, die von Chambers, Legal 500, IFLR1000, Turnarounds & Workouts und Benchmark Litigation stets als führend eingestuft wird, ist regelmäßig maßgeblich an den größten und komplexesten Unternehmensumstrukturierungen weltweit beteiligt. Dazu zählt die jüngste Beratung von: Puerto Rico, Gymboree, J. Crew, Ultra Petroleum, Takata, Nortel, Caesars, Ocean Rig, Energy XXI, Molycorp, Algeco Scotsman PIK, Oi, TORM A/S und General Healthcare Group Propcos.

