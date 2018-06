Mit Panasonic die Fußball-WM Zuhause genießen / Panasonic TVs der FXW784/785/754-Serie sorgen im Sportmodus mit idealem Bild und Ton für unvergessliche Fußballerlebnisse (FOTO)

Hamburg (ots) -

Am 14. Juni ertönt im Moskauer Luzhniki Stadion der Anpfiff zur Fußball-WM 2018. Vor Ort sein können dann nur die wenigsten. Wer aber nicht auf das Stadionfeeling verzichten möchte, kann sich die mitreißende Atmosphäre einfach ins eigene Wohnzimmer holen - die richtigen TV-Einstellungen machen es möglich. Die aktuelle 4K LED TV Serie von Panasonic etwa liefert eine für Fußballspiele optimierte Bild- und Tonqualität, nicht zuletzt dank vordefiniertem Sportmodus. Via TV Anywhere und TV>IP lassen sich die Spiele zudem ganz unkompliziert dorthin streamen, wo man gerade schauen möchte ¬sei es auf Dienstreise, im Urlaub oder zum Public Viewing im eigenen Garten.

Optimierte Bildqualität im Sportmodus

Alle TVs der aktuellen FXW784/785/754-Serie verfügen über einen Sportmodus mit vordefinierten Bildeinstellungen, die optimal auf Sportereignisse auf grünem Rasen abgestimmt sind. Ist der Sportmodus aktiviert, garantieren die Fernseher eine extrem scharfe Bewegungsdarstellung, satte und natürliche Farben und damit eine detailgetreue Bildwiedergabe mit besonders schneller Bildaktualisierung.

Emotionaler Sound

Über die Bildqualität hinaus optimiert der Sportmodus auch die Tonwiedergabe für Sportveranstaltungen, sodass Fangesänge und Emotionen auf der Couch genauso intensiv sind wie auf den Rängen im Stadion. Aktivieren lässt sich der Sportmodus dabei ganz unkompliziert über die Picture Taste auf der Fernbedienung. Änderungen der Einstellungen nach langwierigem Durchklicken durch das Menü ist also gar nicht mehr nötig.

Detailgetreue Darstellung

Die Geräte besitzen einen HCX-Prozessor, der in Kombination mit dem Cinema Display und dem erweiterten Farbraum für eine exzellente Bildqualität mit überragender Farbdarstellung sorgt. Dadurch werden selbst die kleinsten Details, wie die Nummern und Namen der Spieler auf den Trikots, für den Zuschauer sichtbar.

Schnelle Bildaktualisierung

Die 2.400 Hz (bmr) Signalverarbeitung (FXW784) ermöglicht detailreiche und scharfe Bilder auch bei den schnellen Bewegungen eines Fußballspiels. Dadurch verliert der Zuschauer selbst bei den schnellen Pässen nie den Ball aus dem Auge und hat damit immer den besten Überblick über das Geschehen.

Beste Sicht aus jedem Winkel

Bei der neuen 4K LED TV Serie hat Panasonic den Blickwinkel nochmals optimiert. Das garantiert einen idealen Blick aus nahezu jeder Position, sodass das Fußballschauen in großer Runde ohne Sichteinschränkungen möglich ist und jeder Zuschauer von seinem Platz aus das Spiel genießen kann.

Maximale Flexibilität

Der bewährte Quattro Tuner mit Twin-Konzept und zwei CI-Slots sorgt für Vielseitigkeit beim Fernsehempfang und der Verteilung der Signale im Haus oder Heimnetzwerk. Als vierten Empfangsweg bietet Panasonic einen TV>IP-Client, wodurch das Gerät die Signale per LAN oder WLAN empfängt und so unabhängig von einem Antennenanschluss aufgestellt werden kann - ideal für das Fußballerlebnis im Garten.

Optimale Farbe und Tiefe auch bei heller Umgebung

Die FXW784/785/754-Serien überzeugen dank neuem HDR Brightness Enhancer mit überwältigendem Kontrastumfang und dadurch mit leuchtenden Bildern selbst bei hellem Umgebungslicht. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn Fans das Fußballspiel im Freien genießen wollen.

Unterwegs kein Spiel verpassen

Wer auch unterwegs die Spiele verfolgen möchte, kann über TV-Anywhere aus der Ferne per Tablet oder Smartphone auf das heimische Fernsehgerät zugreifen und verpasst so keine einzige Spielminute.

