Mitteldeutsche Zeitung: zu Ausbootung Landesrechnungshof bei Hochschulprojekten

Halle (ots) - Wissenschaftsminister Armin Willingmann will Schwung in Sachsen-Anhalts Hochschulen bringen. Richtig so, denn das Land hinkt in Sachen Innovations-Unternehmen hinterher. Geht es nach Willingmann, soll es mehr Start-up-Gründungen aus den Hochschulen heraus geben. Der Schritt ist wirtschaftlich goldrichtig. Doch bei aller nötigen Liberalisierung: Die geplante Ausbootung des Landesrechnungshofes ist das falsche Signal. Denn die Prüfer sollen in den neuen Unternehmen nicht mehr kontrollieren dürfen - auch nicht, wenn sich Hochschulen an Firmen beteiligen. Das wirkt bizarr aufgrund des Timings: In jüngster Vergangenheit wurde vermehrt unsauberes Finanzgebaren bekannt - und zwar genau dort, wo es Schnittpunkte zwischen staatlichen Hochschulen und Privatwirtschaft gab.

