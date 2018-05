Mixfit erweitert globale Partnerschaft mit DSM und Givaudan im Bereich personalisierte Ernährung

Boston (ots/PRNewswire) - Mixfit Inc. (Mixfit) hat heute den Ausbau der strategischen Partnerschaften bei der Bereitstellung von individualisierten und schmackhaften, nahrhaften Getränken in Echtzeit für Verbraucher über ein smartes Küchen-Aufsatzgerät bekanntgegeben. Aufbauend auf der am 21. März 2018 (https://www.prnew swire.com/news-releases/dsm-and-mixfit-announce-global-partnership-totake-personalized-nutrition-to-the-next-level-300617685.html) angekündigten strategischen Partnerschaft mit DSM wird Givaudan im Rahmen einer strategischen Kooperationsvereinbarung Geschmacks- und Aroma-Lösungen für Mixfits ernährungsphysiologisch aufgewertete Getränke liefern.

Diese Partnerschaft mit DSM und Zusammenarbeit mit Givaudan ist einzigartig und vereint DSMs unerreichte Expertise im Bereich essenzielle Mikronährstoffe und entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund mit Givaudans marktführender Kompetenz bei Geschmacks- und Aroma-Lösungen und die technische Vorreiterrolle von Mixfit und seiner Verbraucherplattform, um Gesundheitsdaten in Echtzeit analysieren zu können, Ernährungslücken effektiv zu schließen, einen gesunden Lebensstil auf nahtlose Weise zu unterstützen und den Verbrauchern ein nahrhaftes und köstliches, individuell personalisiertes Getränk zu bieten.

Mixfit hat gemeinsam mit DSM vom 15. - 17. Mai auf der Vitafoods-Europe 2018 (Genf, Schweiz) die erste umfassende personalisierte Ernährungslösung für Endverbraucher präsentiert. Der Mixfit Intelligent Nutrition Assistant (Mina), ein ausgefeiltes Dispenser-Gerät für die personalisierte Ernährung, kreierte in Echtzeit leckere Getränke mit individuellen Geschmacksrichtungen und einem maßgeschneiderten Mix aus Quali®-Blends Nährstoffen von DSM und spezifisch angepassten Aromen von Givaudan.

Reza Zanjani, Mixfit President und CEO, erklärt: "Die Bereitstellung von effektiven individualisierten Ernährungslösungen für Verbraucher erfordert eine multidisziplinäre Anstrengung. Wir stellen durch die Kombination von DSMs wissenschaftlich erarbeiteten und qualitativ hochwertigen Mikronährstoffen, dem einzigartigen digitalen Wissen und personalisierten Ernährungsansatz von Mixfit und der Führungsposition von Givaudan bei Geschmacks- und Aroma-Lösungen sicher, dass Mina das Leben gesundheitsbewusster Konsumenten weltweit verbessert, sich nahtlos in den Lebensstil integriert, und den Verbrauchern ermöglicht, durch Mixfits Blockchain-Technologie von ihren eigenen Daten zu profitieren".

Peter De Meester, Vice President Global Strategy von DSM Human Nutrition and Health erläutert: "Die Verbraucher engagieren sich weltweit immer stärker für ihre eigene Gesundheit und ihr persönliches Wohlbefinden, und so besteht ein wachsender Bedarf an einem individuelleren Ansatz im Ernährungsbereich. Diese Partnerschaft ist sorgfältig ausgearbeitet worden, um die komplementäre und einzigartige Expertise zu verbinden. Sie soll die Verbraucher bei der Erreichung ihrer persönlichen Ziele im Feld der Ernährung unterstützen, und unsere Mission, die wachsende Weltbevölkerung gesund zu erhalten, untermauern".

Fabio Campanile, Global Head Science & Technology der Givaudan Flavor Division, fügt hinzu: "Wir glauben, dass ein personalisierter Ansatz im Bereich Ernährung neue Möglichkeiten bietet. Unsere Zusammenarbeit mit Mixfit und DSM ist ein erster Schritt, um dieses Feld durch ein spannendes neues Konzept zu erkunden. Givaudan ist mit seiner Kompetenz in der Entwicklung von Aromen und der Innovation bei Lösungen, die den Geschmack von Nährstoffen maskieren, optimal positioniert, um Mixfits Kunden nahrhafte Produkte anbieten zu können, die hervorragend schmecken".

