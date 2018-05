Modis und die Formel-E suchen den cleversten jungen Innovator (FOTO)

Berlin (ots) -

- Modis sucht junges Talent für weltweit einzigartiges Programm "Innovation Manager Challenge" aus - Gewinner(in) begleitet den Technologieleiter der Formel-E, Eric Ernst, und entwirft, implementiert und betreut eine neue Software-Plattform für die Rennserie

Um den nächsten Technologie-Innovator zu finden, starten die Formel-E und Modis am 19. Mai 2018 beim Rennen BMW i Berlin E-Prix die Innovation Manager Challenge. Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft und Modis als offizieller Innovationspartner bieten einem jungen Innovationstreiber im Rahmen eines weltweit einmaligen sechsmonatigen Praktikums bei der elektrischen Straßenrennsportserie eine einzigartige Chance: Modis sucht junges Talent für die "Innovation Manager Challenge". Unter der Praxisanleitung des Technologieleiters der Formel-E, Eric Ernst, soll er oder sie rechtzeitig für das erste Rennen der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft 2019/20 eine völlig neue Software-Plattform für die Rennserie entwerfen, implementieren und betreuen.

Die Partner sind gespannt auf Menschen mit Eigeninitiative, dem richtigen Gespür für Veränderungen, Problemlöser und Kommunikationstalente, die mindestens über Grundkenntnisse der Informatik verfügen. "Das ist eine einmalige Gelegenheit für einen intelligenten, jungen Innovator, in der hart umkämpften Welt des E-Motorsports und der Technologie zu glänzen", sagt Alain Dehaze, CEO der Adecco Group, Muttergesellschaft von Modis und weltweit führender Partner für Personallösungen. "Talent, Jugend und Technologie stellen in der Arbeitswelt eine überaus starke Kombination dar. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie der Gewinner dazu beiträgt, die Formel-E auf die nächste Stufe zu heben."

Interessenten können Sie sich bis zum 1. Juli 2018 über die Website von Modis unter www.modis.com/innovation-manager bewerben. Auf die Bewerber warten spannenden Tests, die für Formel-E-Fahrer und Ingenieure konzipiert wurden und auf die auf die Erfassung der numerischen Begabung, des logischen Denkens und der kognitiven Heuristik ausgelegt sind. Eine Vorauswahl der vielversprechendsten Kandidaten wird dann zur Teilnahme an Vorstellungsgesprächen eingeladen. Der Gewinner wird am 14. Juli 2018 bekannt gegeben.

Der Gewinner hat ab dem 1. September 2018 sechs Monate Zeit für die Entwicklung und Implementierung der Software, die für die Abwicklung der offiziellen Meisterschaftsveranstaltungen eingesetzt wird. Das Praktikum beinhaltet die Zusammenarbeit mit Teams auf der ganzen Welt und praktische Erfahrung bei zwei Rennen, um die Implementierung der Software zu überwachen. Hauptstandort des Praktikums ist London.

"Jede Rolle in der Formel-E erfordert eine Kombination aus cleverem Talent und technologischem Know-how. Das wird auch bei der Herausforderung des Innovationsmanagers nicht anders sein. Ich denke, dies ist eine großartige Gelegenheit für jeden, der eine Karriere im Motorsport beginnt", so Nick Heidfeld, E-Rennsportler und ehemaliger Formel 1 Fahrer.

"Es ist großartig, bei dieser besonders spannenden Initiative mit Modis zusammenzuarbeiten. Ich unterstütze die Suche nach der nächsten Generation neuer Talente uneingeschränkt. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Formel-E einfach optimal, denn eine offenere und wettbewerbsstärkere Plattform für Innovation und technologischen Fortschritt gibt es nicht. Ich freue mich darauf, die Bewerber zu treffen und sie zur elektrischen Revolution willkommen zu heißen", erklärte Alejandro Agag, Gründer & CEO der Formel-E.

Über Modis

Als weltweiter Marktführer für professionelle Lösungen in den Bereichen IT, Engineering und Life Sciences ist Modis darauf ausgerichtet, seinen Kunden agile End-to-End-Lösungen anzubieten, einschließlich professioneller Personal- und Beratungsdienstleistungen, Projekt-Dienstleistungen, Managed Services, kundenspezifischer Lösungen und Outsourcing-Projekte. Als Teil der Adecco Group, des weltweit führenden Partners für HR-Lösungen, ermöglicht Modis seinen Mitarbeitern, Beratern, Kunden und Kandidaten, durch Technologie, Innovation und internationales Know-how intelligentere Verbindungen in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt zu schaffen. Modis ist die einzige globale Marke dieser Art, die rund 35.000 Mitarbeiter und Berater beschäftigt und mehr als 6.000 Kunden in 18 Ländern weltweit betreut. Das Modis-Netzwerk mit 20 Kompetenzzentren und Lieferzentren bietet Kunden die Möglichkeit, von bewährten Methoden in ihren Branchen zu profitieren und Zugang zu den Ressourcen, der Erfahrung und dem Expertennetzwerk der Adecco Group in 60 Ländern zu erhalten. Modis bietet Kandidaten ein konkurrenzloses, vielfältiges Portfolio an Projekten und Karrieremöglichkeiten mit der Flexibilität und Sicherheit, die für eine erfolgreiche Entwicklung erforderlich sind.

Über die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft

Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft ist die elektrische Straßenrennserie und die weltweit erste rein elektrische internationale Einsitzer-Rennserie im Motorsport. Die Formel-E macht in den bedeutendsten Städten der Welt Station und bietet mitreißende Rad-an-Rad Duelle vor so berühmten Skylines wie der von New York, Hongkong, Paris und Rom.

Die erste Saison der Formel-E begann im September 2014 auf einer Strecke im Olympiapark von Peking. Im vierten Jahr der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft kämpfen 10 Teams und 20 Fahrer in 10 Städten auf 5 Kontinenten um den ABB FIA-Meistertitel. Die Saisoneröffnung fand am 2. und 3. Dezember in Hongkong statt. Die Meisterschaft endet im Juli in New York. Es handelt sich hierbei jedoch um weitaus mehr als nur eine Rennserie. Die Formel-E ist eine Wettbewerbsplattform, um für den Straßengebrauch relevante Technologien zu testen und zu entwickeln. Sie treibt die Verbesserung des Designs und der Funktionalität der Komponenten von Elektrofahrzeugen voran und beschleunigt die Umsetzung und Entwicklung sauberer Fahrzeugtechnologien auf globaler Ebene.

In dieser Saison haben sich noch weitere Hersteller der elektrischen Revolution angeschlossen, während der amtierende Weltmeister Lucas di Grassi versucht, seinen Titel für das Team Audi Sport ABT Schaeffler zu verteidigen. Weitere Hersteller mit großen Namen haben sich entschlossen, in der Formel-E anzutreten, darunter BMW und Nissan, die in der fünften Saison mit einem Auto im neuen Look und neuen Batterien dabei sein werden. Auch Mercedes-Benz und Porsche planen, im Jahr darauf dabei zu sein.

Verfolgen Sie die Formel-E: www.FIAFormulaE.com Facebook: www.facebook.com/FIAFormulaE Instagram: www.instagram.com/FIAFormulaE Twitter: www.twitter.com/FIAFormulaE (@FIAFormulaE) YouTube: www.youtube.com/user/FIAFormulaE

