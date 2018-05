NORMA baut hochmodernes Logistikzentrum im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern / Richtfest für den nächsten neuen Logistikkomplex (FOTO)

Dummerstorf (ots) -

Das neue NORMA-Logistikzentrum wächst zügig: Im neuen Gewerbegebiet in Dummerstorf am Autobahnkreuz Rostock - direkt an der A 20 - erfolgt heute im Beisein von zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie der am Bau beteiligten Handwerker das Richtfest für den Neubau des NORMA Logistikzentrums, das voraussichtlich im September 2018 aus Demmin an das Autobahnkreuz Rostock mit direkter Anbindung an die A 20 und A 19 umziehen wird.

NORMA ist seit 1991 in Demmin mit einem Zentrallager ansässig. Mit der Standortentscheidung für das neue Logistikzentrum in Dummerstorf wird die regionale Verwurzelung in Mecklenburg-Vorpommern untermauert und die bestehenden Arbeitsplätze werden gesichert sowie neue dauerhaft geschaffen.

Das neue NORMA Logistikzentrum in Dummerstorf, das von einem Bauunternehmen aus Wismar und vielen regional ansässigen Partnerunternehmen gebaut wird, hat eine Gesamtfläche von 22.100 qm und kann perspektivisch um weitere 10.000 qm ergänzt werden. Zukünftig ist eine Belieferung von über 120 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, dem nördlichen Brandenburg sowie dem nördlichen Niedersachsen möglich. Beim Neubau setzt NORMA wie immer auf den aktuellsten Stand der Gebäudetechnologie - genau wie bei den in den letzten sechs Jahren in Betrieb genommenen Logistikzentren in Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach und Rheinböllen (2015). So wird beispielsweise die Abwärme der hocheffizienten CO²-Kälte- und Kühlanlage zur Beheizung des Logistikzentrums verwendet. Zusätzlich wird auf dem Dach des neuen Logistikzentrums eine Photovoltaikanlage zukünftig klimafreundlichen Ökostrom zum Eigenverbrauch erzeugen.

Neben der 1.600 qm großen Verwaltung ist Kernstück im neuen Logistikzentrum die über 20.000 qm große Logistikhalle mit Hochregalen, in der jeder Kommissioniervorgang per funkgesteuertem Pick By Voice-Verfahren durchgeführt wird. 45 LKW-Andockstationen stehen zukünftig für den ein- und ausgehenden Warenverkehr zur Verfügung.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

