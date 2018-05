NOZ: NOZ: Grünen-Außenexperte: Einsatz in Afghanistan trotz aller Probleme fortsetzen

Osnabrück (ots) - Grünen-Außenexperte: Einsatz in Afghanistan trotz aller Probleme fortsetzen

Nouripour: "Menschen brauchen Staat, der funktioniert und dem sie vertrauen können"

Osnabrück. Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour plädiert dafür, dass die internationale Gemeinschaft trotz großer Schwierigkeiten an ihrem militärischen und zivilen Einsatz in Afghanistan festhält. Nouripour sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Es ist ganz viel erreicht worden in Afghanistan, zum Beispiel beim Aufbau des Gesundheitswesens." Aber das Erreichte müsse abgesichert werden durch einen Staat, "der funktioniert und dem die Menschen vertrauen können". An dieser Aufgabe sei die Weltgemeinschaft bisher gescheitert. "Da muss noch sehr viel mehr kommen, nicht nur von den USA, sondern auch von Deutschland und anderen", forderte Nouripour mit Blick auf einen Bericht des US-Senats, in dem die Amerikaner ihre eigenen Aufbaubemühungen als "weitgehend gescheitert" bezeichnen. Der Grünen-Politiker kritisierte ebenso wie die US-Untersuchung, es sei zu viel Geld ins Land geflossen, ohne es an Projekte zu binden. Das müsse sich dringend ändern, sagte Nouripour unter Hinweis auf "Warlords und ihre Netzwerke", die dem Aufbau einer Zivilgesellschaft im Weg stünden.

