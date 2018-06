Neuer Volvo S60 im ersten US-Werk des schwedischen Automobilherstellers enthüllt (FOTO)

Köln/Charleston (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Erstes in den USA gebautes Modell von Volvo für alle wichtigen Weltmärkte

Zwei leistungsstarke Plug-in-Hybridvarianten treiben Elektrifizierung voran

Premium-Sportlimousine mit aktiven und dynamischen Fahreigenschaften

Volvo hat heute (20. Juni 2018) die neue Generation der Mittelklasse-Limousine Volvo S60 präsentiert und gleichzeitig sein erstes Automobilwerk in den USA offiziell eröffnet. Die Sportlimousine ist das erste Volvo Modell, das in den USA produziert und von dort auch in alle anderen Weltmärkte exportiert wird.

Der neue Volvo S60 ist das erste Modell des Herstellers, für das kein Dieselmotor angeboten wird. Stattdessen sind zwei Plug-in-Hybridvarianten vorgesehen: Mit dem T6 Twin Engine AWD mit 250 kW (340 PS) und dem preisgekrönte T8 Twin Engine AWD mit 287 kW (390 PS) untermauert Volvo sein Bekenntnis zur Elektrifizierung. Zur Markteinführung stehen zudem auch die bewährten Benzinmotoren T5 und T6 zur Wahl.

Auf Basis der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) bietet die neue Sportlimousine hochmoderne Sicherheitstechnik, dynamische Fahreigenschaften und fortschrittliches Infotainment. Das Notbremssystem Volvo City Safety unterstützt den Fahrer bei der Vermeidung von Kollisionen und ist das einzige System, das Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt. Erstmals im Segment der Mittelklasse-Limousinen kommt eine neue Notbremsfunktion zum Einsatz, die Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen abmildert. Das optionale Pilot Assist System für teilautonomes Fahren bis 130 km/h wurde optimiert und bietet ein verbessertes Kurvenverhalten.

Als intuitive Schalt- und Bedienzentrale fungiert ein hochwertiger Touchscreen im Tablet-Stil, über den sich Fahrzeugfunktionen, Navigation, Konnektivitätsdienste und Entertainment-Apps ansteuern lassen. Über Apple CarPlay, Android Auto und 4G kann das Smartphone in das Volvo Infotainment-System Sensus Connect eingebunden werden.

"Der neue Volvo S60 ist eines der spannendsten Modelle, die wir je gebaut haben", sagt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. "Ein echtes Fahrerauto, das uns auf den Limousinen-Märkten in den USA und China eine starke Position verschafft und neue Wachstumschancen für Volvo kreiert."

Volvo S60

Motor Reifen- Getriebe Leistung Kraftstoffverbrauch CO2

klasse kW (PS) kombiniert Emisson (L/100 km) (g/km)

T5 A 8-Gang- 184 kW 6,6 152 B Automatik- (250 PS) 6,8 155 C getriebe 6,9 158

T6 B 8-Gang- 110 kW 7,4 169 AWD Automatik- (150 PS) C getriebe 7,6 174

T8 Twin A 8-Gang- 223 kW 1,9 44 Engine Automatik- (303 PS) AWD B getriebe +65kW 2,1 47 (87 PS) C 2,1 - 2,5 48 - 58

T8 B 8-Gang- 233 kW 2,1 47 Polestar Automatik- (318 PS) Engineered C getriebe + 65 kW 2,1 - 2,5 48 - 58 (87 PS)

Die Reifenklasse basiert auf dem EU-Reifenlabel (EU-Reifenkennzeichnungsverordnung 1222/2009) für Kraftstoffverbrauchsangaben, die auf der Grundlage des Rollwiderstandes des Reifens ermittelt wird. Ein hoher Rollwiderstand eines Reifens hat einen höheren Kraftstoffverbrauch zur Folge. Auf dem EU-Reifenlabel wird der Roll- widerstand auf einer Skala von A bis G angegeben Dabei bezeichnet Kategorie A den geringsten, Kategorie G die Reifen mit dem höchsten Kraftstoffverbrauch.

Die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte und CO2-Emissionen wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt und zusätzlich nach dem Real Drive Emission (RDE)-Verfahren im praktischen Fahrbetrieb gemessen. Bei den Angaben handelt es sich um WLTP-Messwerte, die nach NEFZ ausgewiesen werden. Die Motoren entsprechen damit der Abgasnorm EURO 6d-TEMP. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und auf der Website der DAT (http://ots.de/kYmUt3) unentgeltlich erhältlich ist.

OTS: Volvo Cars newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76941 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76941.rss2

Pressekontakt: Volvo Car Germany GmbH Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Siegburger Straße 229 50679 Köln E-Mail volvopr1@volvocars.com Telefon +49 (0)221 9393 - 106 Fax +49 (0)221 9393 - 109 www.media.volvocars.com/de