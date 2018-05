OECD rät Italien zu arbeitsmarktfreundlichen Reformen und Armutsbekämpfung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Italien zu arbeitsmarktfreundlichen Reformen, einer effektiveren Armutsbekämpfung und Infrastrukturinvestitionen geraten. In ihrem aktuellen Wirtschaftsausblick senkte sie die Wachstumsprognosen für die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraums.

"Die jüngsten Schritte zugunsten einer Dezentralisierung der Tarifverhandlungen dürften eine bessere Anpassung der Löhne an die Produktivität gestatten und die Einstellung von Arbeitskräften in Regionen mit geringer Produktivität und hoher Arbeitslosigkeit fördern. Eine dauerhafte Senkung der Sozialversicherungsbeiträge würde die Arbeitsplatzschaffung ebenfalls verstärken", heißt es in dem Bericht.

Ziel einer Reform des Einkommensteuersystems sollte es sein, Steuerflucht zu bekämpfen, das System der Steuervergünstigungen zu vereinfachen und die Steuersätze für Geringverdiener zu senken, ohne das Steueraufkommen zu reduzieren. Eine Verschiebung im Ausgabenmix in Richtung Infrastruktur, um die südlichen Regionen besser an den Norden und das übrige Europa anzukoppeln, sowie bessere, gezielte Programme zur Armutsbekämpfung würden zur Verringerung dieser Diskrepanzen beitragen und gleichzeitig das Wachstum ankurbeln.

Italiens Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 senkte die OECD auf 1,4 (bisher: 1,5) und 1,2 (1,3) Prozent. Darin sind allerdings noch nicht die Politikversprechen berücksichtigt, die die in einer neuen Regierung voraussichtlich vertretenen Parteien gemacht haben.

Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleiherenditen ist seit Anfang Mai um über 70 Prozent gestiegen. Die OECD führt das in ihrem Bericht auf den "Einfluss einer als größer empfundenen politischen Ungewissheit" zurück. Im Ergebnis der Wahlen vom 4. März hat sich bisher noch keine neue Regierung gebildet. Die beiden Wahlsieger, Lega und Fünf Sterne, sind beide sehr euroskeptisch.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 06:19 ET (10:19 GMT)