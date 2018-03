OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Stress mit den USA, Marktkommentar von ...

Börsen-Zeitung: Stress mit den USA, Marktkommentar von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Der Rückschlag des Dax um 4 Prozent im

Wochenvergleich ist nur eines von mehreren Zeichen einer sichtbaren

Anspannung. Für Unsicherheit haben auch die Details der US-Notenbank

zur Zinsentscheidung vom Mittwoch gesorgt: So zeigen die

längerfristigen Zinsprojektionen der Mitglieder des

Offenmarktausschuss nach oben. Jene Akteure sehen sich bestätigt,

dass das Tal in den Leitzinserwartungen nun durchschritten ist. Denn

erstmals seit die sogenannten Fed-Dots veröffentlicht werden, hat

sich der Trend der langfristigen Dots umgekehrt. Hinzu kommt, dass

die Mitglieder des Offenmarktausschuss gespalten sind, ob in diesem

Jahr nicht doch vier statt drei Zinserhöhungen angebracht sind.

Viele Ökonomen gehen nun davon aus, dass die Zinsen doch etwas

schneller steigen könnten. Dem entgegen wirkt die handelspolitische

Unsicherheit: Das nicht mehr nur verbale Säbelrasseln der

US-Regierung gegen China könnte sich im ungünstigen Fall

hochschaukeln und zur ernsthaften Belastung der robust wachsenden

Weltwirtschaft führen. Ein weiterer Risikofaktor ist die militärische

Linie der USA, die mit der Berufung des Hardliners John Bolton gerade

mit Blick auf die Ölförderländer am Persischen Golf unberechenbarer

geworden ist.

Insgesamt wirken diese politischen Faktoren einer möglichen

Überhitzung der Wirtschaft entgegen. Die Auswirkungen auf die

Inflation sind dabei schwierig zu prognostizieren - sollte der

Ölpreis steigen und der Dollar weiter abwerten, müssten sich die

Kapitalmärkte wohl mit einem Stagflationsszenario in den

USA auseinandersetzen.

Etwas besser greifbar sind die Entwicklungen auf dem

Dollar-Geldmarkt. Die Differenz zwischen unbesicherten und

besicherten Dollar-Ausleihungen - der Dollar-Libor-OIS-Spread - hat

sich seit Dezember 2017 markant ausgeweitet. Inzwischen ist der

Risikoaufschlag mit mehr als 57 Basispunkten auf den höchsten Stand

seit der Finanzkrise gestiegen. Eine Ausweitung des Libor-OIS-Spread

verteuert die Refinanzierung für US-Banken, wenn sie sich

kurzfristige Dollar von anderen Instituten beschaffen wollen.

Die US-Großbank Citigroup erkennt darin zunächst keine Hinweise

auf eine drohende Schieflage eines Finanzinstituts. Die meisten

Banken weisen heute viel besser kapitalisierte Bilanzen aus als vor

der Finanzkrise. Die Kreditausfallprämien (CDS) für Finanzinstitute -

sowohl hüben wie drüben des Atlantiks - sind zuletzt leicht

gestiegen, aber weit entfernt von einem alarmierend hohen Niveau.

Auch handelt es sich nicht um ein globales Phänomen - der

Libor-OIS-Spread in Euro und Pfund ist bisher nicht von der

Ausweitung betroffen.

So werden andere Gründe gesucht. Der häufiger angeführte Verweis

auf die seit Februar steigenden Treasury-Bill-Emissionen des

US-Schatzamts ist in den Augen der Citigroup-Analysten kaum die

Ursache, da der Anstieg schon früher begann. Der Grund dürfte also

nicht nur in der laxeren Haushaltspolitik der US-Regierung liegen.

Wahrscheinlicher ist ein Zusammenhang mit der US-Steuerreform und der

Repatriierung von Offshore-Dollars durch etliche US-Konzerne. Dies

hat zu einer Verringerung der Duration der gehaltenen

Verbindlichkeiten und zu einer steigenden Ausgabe kurzläufiger

Commercial Papers im Unternehmenssektor geführt. Dadurch gab es auch

eine Verflachung der US-Zinskurve.

Citigroup geht davon aus, dass diese bisher auf die USA begrenzte

Entwicklung ohne große Stressanzeichen wohl bald größere Auswirkungen

haben. Bisher verfügten die Banken über genug Überschussreserven und

die Devisen-Swap-Märkte waren liquide. Mit der laufenden

Normalisierung der Geldpolitik sowie der Erhöhung der

T-Bill-Emissionen könnten sich je nach Fall aber die Bankreserven

verringern und die US-Geldmarktsätze dadurch weiter ansteigen.

Die Kreditbedingungen im Dollar würden dann restriktiver werden

als im Euro und so würde mehr ausländisches Geld in Euro- statt in

Dollar-Kredite fließen. Die Straffung der Finanzierungsbedingungen in

den USA wäre damit stärker als von den Zentralbanken vorweggenommen.

Ein damit einhergehender erhöhter Abfluss aus Risikoanlagen würde zu

einem Vermögenseffekt in der Realwirtschaft führen. Diese These

stützt, dass im Hochzinssegment Anlagegelder abfliessen, und zwar

laut Bank of America Merrill Lynch seit zehn Wochen, der längste

kontinuierliche Abfluss seit 2007. Last, but not least könnten

straffere Finanzierungsbedingungen aber auch zu einer

Dollaraufwertung führen. Dies alles spricht für ein weiter volatiles

Marktumfeld.

