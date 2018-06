OTS: norisbank GmbH / Urlaub - immer mehr eine Frage des Geldes? / Bei den ...

Urlaub - immer mehr eine Frage des Geldes? / Bei den Deutschen

herrscht offensichtlich Ebbe in der Reisekasse

Bonn (ots) - Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Das

zeigen die Ergebnisse der aktuellen norisbank Umfrage zum Thema

Urlaub. Demnach wollen nahezu genauso viele Befragte wie im letzten

Jahr wieder eine längere Urlaubsreise antreten. Zumindest die 66,1

Prozent von ihnen, die sich das Reisen leisten können. Denn der

Wunsch nach Urlaub könnte in diesem Jahr allzu häufig am Geldbeutel

scheitern.

Die Deutschen bleiben ein reisefreudiges Volk - vor allem in den

anstehenden Sommermonaten. Besonders gerne begeben sich weiterhin vor

allem junge Leute auf Reisen: So hat die jüngste Gruppe der Befragten

(18- bis 34-Jährige) mit 73,8 Prozent eindeutig die Nase vorn in

Sachen Reiselust. Mit 64,4 Prozent folgen die 35- bis 49-Jährigen

während von den 50- bis 69-Jährigen 60,9 Prozent einen längeren

Urlaub in diesem Jahr planen.

Auch regional gibt es, wie bereits bei der Umfrage im letzten

Jahr, Unterschiede: 70,2 Prozent der Befragten aus dem Süden des

Landes gaben an, 2018 mindestens einmal länger verreisen zu wollen.

Im Norden Deutschlands hingegen plant dies mit 63,6 Prozent zwar auch

fast jeder Dritte, jedoch fällt der Wert im Vergleich zum Süden

spürbar geringer aus.

Urlaubsbudget der Deutschen schrumpft

Trotz aller Reisebegeisterung wollen oder können nach eigenen

Angaben allerdings knapp 14 Prozent der Deutschen im Jahr 2018,

genauso wie im Vorjahr, nicht auf Reisen gehen. Weitere 20,4 Prozent

der Befragten wissen es noch nicht.

Hauptgrund für den Urlaubsverzicht ist nach eigenen Angaben der

Geldmangel. So herrscht in der Urlaubskasse vieler Deutscher in

diesem Jahr offensichtlich Ebbe. Das belegen die Zahlen der aktuellen

norisbank Umfrage. Demnach hat mit 18,8 Prozent fast jeder Fünfte für

2018 weniger Reisebudget zur Verfügung als noch im letzten Jahr.

Knapp 40 Prozent (38,2 Prozent) der Befragten, die sich in diesem

Jahr keinen Urlaub gönnen, gaben sogar an, dies aufgrund von

Geldmangel zu tun. Im vorigen Jahr waren es noch knapp 5

Prozentpunkte weniger (33,3 Prozent).

Neben dem grundsätzlichen Geldmangel sind bei nicht wenigen

Befragten zusätzliche Ausgaben für den Verzicht auf Urlaub

verantwortlich. Immerhin noch knapp 10 Prozent der Befragten (2017:

17,6 Prozent) fahren nach eigenen Angaben nicht in den Urlaub, weil

sie andere größere Anschaffungen tätigen wollen oder getätigt haben,

wie zum Beispiel einen Auto- oder Immobilienkauf.

Doch wieviel planen die Deutschen, wenn sie denn reisen, nun

tatsächlich für ihre Traumreise in 2018 auszugeben? Im Schnitt sind

es in diesem Jahr 940,68 Euro - 2017 waren es mit 1.034 Euro noch 10

Prozent mehr. Lediglich bei den Besser-Verdienenden steigt das

Urlaubsbudget. So investieren Befragte mit einem monatlichen

Haushaltsnettoeinkommen von 2.500 Euro und mehr im Schnitt 1.273,90

Euro in ihren Jahresurlaub - und damit deutlich mehr als der

Durchschnitt. Ein Drei-Personen-Haushalt plant im Jahr 2018 im

Schnitt 2.937,69 auszugeben. Doch auch bei ihnen waren es im Jahr

2017 mit 3.418,41 Euro noch wesentlich mehr.

Ob aufgrund von Geldmangel im Allgemeinen oder bedingt durch

Investitionen in größere Anschaffungen wie für ein Eigenheim oder

Auto - für einige Deutsche wird der Traumurlaub in diesem Jahr wohl

ein Traum bleiben. Reisen scheint aktuell jedenfalls für immer mehr

Deutsche eine Frage des Geldes zu werden. Dabei könnte die

Realisierung des persönlichen Reisetraums mit einem günstigen

Ratenkredit gerade jetzt eine Option sein. Denn die Bedingungen,

einen Kredit aufzunehmen, sind in der anhaltenden Niedrigzinsphase

gerade in diesem Jahr oftmals besonders attraktiv.

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut

Innofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ

nach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde im

April 2018 durchgeführt.

