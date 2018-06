Österreichs Kanzler Kurz will EU-Kommission verkleinern

BERLIN (Dow Jones)--Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will die Zahl der EU-Kommissare verringern und damit Geld in Brüssel einsparen. "Wenn die Zahl der Kommissare von derzeit 28 auf 18 reduziert wird, basierend auf einem fairen Rotationsprinzip, würde das nicht nur zu Einsparungen führen, sondern die EU-Kommission auch deutlich effektiver und fokussierter machen", sagte Kurz der Zeitung Die Welt.

Der ÖVP-Politiker rief die Europäische Union zu einem "achtsamen Umgang mit Steuergeldern" auf. Brüssel müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Die EU-Mitgliedsländer ringen gerade um den nächsten, langjährigen EU-Haushalt ab 2021. Österreich pocht darauf, dass die derzeitige Ausgabenhöhe von 1 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschritten wird. Die EU-Kommission will das Budget hingegen auf 1,1 Prozent ausdehnen, was einer jährlichen Steigerung um Milliarden entspräche. Deutschland ist hingegen bereit, als bislang größer Nettozahler noch mehr Geld an die EU zu überweisen.

Allerdings hält auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Verkleinerung der EU-Exekutive für sinnvoll. Erst am Montag hatte sie einen entsprechenden Vorstoß ins Gespräch gebracht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuletzt ebenfalls für eine Straffung des Gremiums plädiert. Bisher entsendet jedes Mitgliedsland einen Kommissar nach Brüssel. Die Amtszeit der amtierenden Kommission endet kommendes Jahr.

Kurz forderte in dem Interview im gleichen Atemzug, auch den Doppelsitz des EU-Parlaments in Straßburg und Brüssel aufzugeben. Einmal im Monat tagen die EU-Abgeordneten in Straßburg, weshalb das gesamte Parlament in einer Art Wanderzirkus von Belgien in das Elsass verlegt wird. Die Steuerzahler kostet die Doppelstruktur rund 200 Millionen Euro pro Jahr. "Ich bin dafür, dass das EU-Parlament künftig nur noch an einem Standort sitzt", erklärte der Kanzler der Alpenrepublik. Gleichzeitig sei er aber Realist genug, um zu wissen, dass Frankreich "den Standort in Straßburg wohl nie freiwillig aufgeben würde".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 03:23 ET (07:23 GMT)