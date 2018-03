Oliver Wyman übernimmt das Design-Thinking-Unternehmen 8works

München (ots) - Die internationale Strategieberatung Oliver Wyman hat 8works, eines der führenden Design Thinking-Beratungsunternehmen, erworben. Die Mitarbeiter von 8works, die in Großbritannien und im Silicon Valley tätig sind, bringen ihre Expertise künftig im Bereich Organizational Effectiveness ein.

Die digitale Revolution zwingt Unternehmen zum schnellen Umdenken und Handeln. Mit der Akquisition von 8works geht Oliver Wyman im Bereich Design Thinking in die Offensive. "Innovation braucht Methode", sagt Finja Carolin Kütz, Deutschlandchefin von Oliver Wyman. "Wir haben mit 8works bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte durchgeführt. Daher wissen wir, dass sie unsere Leidenschaft teilen, neue Lösungen zu entwickeln und gemeinsam überzeugende Ergebnisse zu erzielen", so Kütz weiter. Ziel der Übernahme ist es, künftig noch schneller auf Trends reagieren zu können und die Expertise von Oliver Wyman in den Bereichen Design Thinking, Experiential Engagement und Co-Creation weiter zu stärken.

Angrez Saran und Mike Moylan-Jones, Mitgründer von 8works, erklären: "Die Berater von Oliver Wyman werden von Kunden für ihre fachlich fundierte Herangehensweise zur analytischen Problemlösung geschätzt. Diesen Ansatz ergänzen wir, indem wir Veränderungen an das Marktgeschehen aus einer emotionalen Sicht betrachten. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise für Oliver Wyman im Bereich Organizational Effectiveness einzubringen und gemeinsam in neue Dimensionen bei der Gestaltung der Zukunft der Beratung aufzubrechen."

8works wurde 2003 gegründet und ist darauf spezialisiert, Unternehmen bei Transformationsprojekten mithilfe von Kooperationstechniken und Design Thinking-Grundsätzen in ihrer Arbeitsweise zu unterstützen. In der Vergangenheit hat 8works Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Energie und Technologie erfolgreich dabei unterstützt, messbare Veränderungen zu bewirken und schnell Ergebnisse zu erzielen

ÜBER OLIVER WYMAN

Oliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mit weltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30 Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher Methodenkompetenz bei Digitalisierung , Strategieentwicklung, Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einen Mehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfaches übertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis für Stabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationen finden Sie unter www.oliverwyman.de. Folgen Sie Oliver Wyman auf Twitter@OliverWyman.

Nähere Informationen zu 8works finden Sie unter www.8works.com. Folgen Sie 8works auf Twitter @8worker.

OTS: Oliver Wyman newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66435 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66435.rss2

Pressekontakt: Davina Zenz-Spitzweg Communications Manager DACH Oliver Wyman Tel. +49 89 939 49243 Mobil: +49 172 57 39 774 davina.zenz-spitzweg@oliverwyman.com