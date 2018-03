PIABO ist exklusiver PR-Partner des Skift Forum Europe

Berlin (ots) - Am 26. April 2018 kommt das Skift Forum Europe, der Pflichttermin für die Elite der globalen Reiseindustrie, erstmals nach Berlin. PIABO, die führende Agentur der digitalen Wirtschaft, unterstützt die Veranstaltung in allen Kommunikationsfragen.

Nach dem durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr in London findet das Skift Forum Europe am 26. April 2018 nun auch in der deutschen Hauptstadt statt und wird im Cafe Moskau mit erstklassigen Keynotes, Interviews, Paneldiskussionen, Vorträgen und Präsentationen aufwarten. Während der eintägigen Konferenz, welche die Trends im globalen Reiseverkehr thematisiert, werden sich Meinungsführer und Entscheider der globalen Reiseindustrie, wie zum Beispiel Sébastien Bazin (Chairman and CEO, AccorHotels), Sylvain Rabuel (CEO of Business Unit Europe and Africa, Club Méditerranée), Tina Edmundson (Global Brand Officer, Marriott International), Peter Fankhauser (CEO, Thomas Cook Group), Pepijn Rijvers (Chief Marketing Officer, Booking.com) und Kenny Jacobs (CMO, Ryanair) zu Wort melden.

"Mit dem Skift Forum Europe sprechen wir gezielt Experten aus Marketing, Strategie und Technologie an, welche die Zukunft der Reiseindustrie maßgeblich mitprägen. Indem wir die bekanntesten Köpfe der Industrie in Workshops, Panels und Networking Events zusammenbringen, wollen wir ihnen dabei helfen, die branchenübergreifenden Trends im Tourismus zu verstehen und voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass PIABO, die erfahrenste PR-Agentur für die Zukunftsthemen unserer Industrie, uns bei diesem Vorhaben unterstützt", so Rafat Ali, Gründer und CEO von Skift.

Die Agentur PIABO baut durch die Kooperation mit dem Skift Forum Europe die Positionierung im Reisebereich und Travel-Tech weiter aus. Simone Krist, Unit Director B2C bei PIABO und langjährige Beraterin im Bereich Travel & Hospitality, steht mit ihrem erfahren Team als Ansprechpartnerin für Presseakkreditierungen und Rückfragen zur Verfügung.

Über Skift

Skift ist die größte Industry Intelligence und Marketing Plattform im Reisebereich, die Nachrichten, Informationen, Daten und Dienstleistungen für alle Sektoren der weltgrößten Industrie bereitstellt. Skift identifiziert und resümiert bestehende und sich abzeichnende Trends in seiner täglichen Berichterstattung über die globale Reisebranche und in seinen Skift Research Reports. Skift veranstaltet jährlich das Skift Global Forum, in dem über 1.000 der einflussreichsten Fachleute der Branche zusammenkommen, um über die Zukunft des Reisens zu diskutieren.

OTS: PIABO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62594 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62594.rss2

Pressekontakt: PIABO PR GmbH Miles Lindsay E-Mail: miles.lindsay@piabo.net Telefon: +49 30 2576205 - 28 Mobil: +49 152 0920 7975