Panasonic PLC-Technologie der nächsten Generation von IEEE P1901.3 Working Group als Grundspezifikation genehmigt

Panasonic Corporation gab bekannt, dass es seine skalierbare HD-PLC(*1) Technologie der vierten Generation der IEEE Standardization Working Group(*2) präsentiert hat. Diese Technologie ermöglicht die Kommunikation über größere Entfernungen hinweg und verbessert die Kommunikationsgeschwindigkeit durch die Kontrolle des verwendeten Frequenzbereichs. Nach Beratung der Working Group wurden Spezifikationen, die diese Technologie als technische Basis verwenden als ein IEEE P1901.3 Arbeitsdokument genehmigt.

Das in der Grundtechnologie inbegriffene, genehmigte IEEE P1901.3 Arbeitsdokument beruht auf der Technologie (Standardmodus), die bereits für den IEEE 1901 Standard angenommen wurde und das einzigartige Wavelet OFDM Format von Panasonic verwendet. Sie umfasst ferner eine neue Funktion (2x/4x Modi), die die Kommunikationsbreite um das Zwei- oder Vierfache verbreitert. Der 2x-Modus erzielt eine Kommunikationsgeschwindigkeit von 500 Mbps, während der 4x-Modus – der Koaxialkabel oder spezielle Kabel voraussetzt – eine maximale Kommunikationsgeschwindigkeit von 1 Gbps erzielt.(*3) Die neue Funktion ermöglicht auch eine Verengung des Kommunikationsbandes um einen weiteren Faktor von 2 oder 4 (1/2x, 1/4x) vom Standardmodus. Eine Verengung des Kommunikationsbandes verringert zwar die Kommunikationsgeschwindigkeit, verlängert aber durch die Konzentration der Energie in eine enge Bandfrequenz die Entfernung auf maximal das Doppelte im Vergleich zum Standardmodus.(*4) Aufgrund der Möglichkeit zwischen verschiedenen Modi umschalten zu können, bietet diese Technologie die Flexibilität, sich an die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anzupassen und die HD-PLC-Technologie einem weiteren Verbraucherkreis bereitzustellen.

Die IEEE P1901.3 Technologie wird als Internet of Things (IoT) PLC bezeichnet. Sie kann sowohl im Privatbereich als auch in großen Netzwerken verwendet werden und deckt alles ab, von größeren Gebäuden und Fabriken bis hin zu ganzen sozialen Infrastrukturen. Es ist zu erwarten, dass die Technologie in Zukunft in einem weiten Bereich Anwendung finden wird.

Panasonic wird auch weiterhin Bedienerkomfort bieten, indem das Unternehmen die Konnektivität mit bestehenden HD-PLC-Produkten gewährleisten und eine PLC-Technologie entwickeln wird, die harmonisch mit anderen Formaten zusammenarbeitet. Das Unternehmen wird auch mit Organisationen wie der HD-PLC Alliance(*5) zusammenarbeiten, um gegenseitige Konnektivität mit Produkten der IEEE P1901 Serie zu gewährleisten. Es wird auch weiterhin PLC-Produkte liefern, denen die Benutzer voll vertrauen können.

Hinweise:

1. HD-PLC ist der Name eines High-Speed Power Line Communication (PLC) Systems, das von der Panasonic Corporation kreiert wurde, und es ist eine Marke oder eine in Japan und anderen Ländern registrierte Marke.

2. Die Standardisierungs-Arbeitsgruppe in Bezug auf Power Line Kommunikationsstandards gemäß IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

3. 500 Mbps und 1 Gbps sind theoretische, physikalische Höchstgeschwindigkeiten.

4. Die maximale Kommunikationsentfernung schwankt je nach Kommunikationsumweltbedingungen.

5. Am 25. September 2007 etabliert, mit dem Ziel der Gewährung von Kommunikationskompatibilität und breiter Annahme von HD-PLC High-Speed Power Line Communication Technologie.

Website: http://www.hd-plc.org/

