Peak Sport begründet Partnerschaft mit Belgischem Olympischen Komitee

BRÜSSEL, 13. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Am 9. Juli um 15 Uhr Ortszeit hielt das Belgische Olympische Komitee eine Pressekonferenz in Brüssel ab, um seine strategische Partnerschaft mit der chinesischen Sportmarke Peak bekannt zu geben. Noch in diesem Jahr, im Zuge der Olympischen Jugend-Sommerspiele in Argentinien im Oktober, wird die belgische Delegation ausgestattet mit speziell von Peak gestalteter und produzierter Kleidung auf das olympische Podium steigen sowie auch während der Europaspiele in Minsk im kommenden Jahr und bei den Olympischen Spielen in Tokyo in zwei Jahren.

„Der Vertrag mit dem Belgischen Olympischen Komitee unter Vertrag ist ein weiterer Durchbruch für Peak bei der Umsetzung seiner internationalen Strategie. Mit dem Aufstieg der chinesischen Wirtschaft werden auch die chinesischen Marken immer besser angenommen und sie erfahren eine stärkere Unterstützung durch internationale Institutionen und Organisationen.", sagte der Vorstandsvorsitzende von Peak, Jingnan Xu, bei der feierlichen Unterzeichnung.

Safer, der Vizepräsident des Belgischen Olympischen Komitees, lobte seinerseits die neuen Partner und erklärte: „Wir wissen bereits seit geraumer Zeit, dass Peak Maßstäbe für chinesische Sportmarken setzt und dass sie einen starken Einfluss in China ausüben. Wir meinen, dass eine uneingeschränkte Zusammenarbeit mit Peak einen gewaltigen Einfluss auf die Sportförderung in Belgien haben wird, und wir haben Grund zur Annahme, dass die belgischen Sportler dank der dynamischen Unterstützung durch Peak stärker motiviert sind, Wettkämpfe zu bestreiten und Höchstleistungen zu erbringen."

Belgien zeigt große Konkurrenzfähigkeit in Fußball, Radsport, Leichtathletik, Hockey und anderen Sportarten und das Land im Herzen der Europäischen Union tritt mit einer Gruppe von Athleten an, die ein riesiges Potential haben. Bei den Olympischen Spielen in Rio gewann Belgien sechs Medaillen, davon zweimal Gold , zweimal Silber und zweimal Bronze.

Peak blickt bereits auf eine lange Geschichte der Kooperation mit Europa, die schon auf das Europäische Basketball-All-Star-Game 2005 zurückgeht, dessen offizieller Sponsor Peak war. Heute pflegt Peak enge Beziehungen mit den nationalen Basketballverbänden aus Deutschland und Serbien, sowie dem Slovenischen Olympischen Nationalkomitee. Peak ist außerdem weltweiter Partner der europäischen Basketballstars Tony Parker und Teodosić.

„Europa gehört für Peak inzwischen zu den wichtigsten Überseemärkten und die Vertragsunterzeichnung mit dem Belgischen Olympischen Komitee wird dabei helfen, seine Anerkennung und seinen Einfluss in Belgien und in Gesamteuropa zu vergrößern. Peak und das Belgische Olympische Komitee werden bald eng zusammenarbeiten, um seine Leistung auf den internationalen Märkten zu verbessern.", sagte Peaks stellvertretende Geschäftsführerin Bingrui Wu.

