Pharnext stellt FuE-Plattform PLEOTHERAPY™ auf der 8. jährlichen Global Orphan Drug Conference vor

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 - ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem neuartigen Ansatz für die Entwicklung innovativer Arzneimittelkombinationen auf der Basis von Big-Data-Genomik und künstlicher Intelligenz, gab heute bekannt, dass Dr. Rodolphe Hajj, Ph.D., Chief Pharmacology Officer des Unternehmens, zu den Referenten der 8. jährlichen Global Orphan Drug Conference gehören wird.

Seine Präsentation steht wie folgt auf dem Programm:

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 25. April , 16.40 Uhr EST

Mittwoch, 25. April , 16.40 Uhr EST Titel: "Next generation drug repurposing using network pharmacology to develop new therapeutic entities for rare diseases” (Arzneimittelneupositionierung der nächsten Generation mittels Netzwerkpharmakologie zur Entwicklung neuer Therapieeinheiten für seltene Krankheiten)

"Next generation drug repurposing using network pharmacology to develop new therapeutic entities for rare diseases” (Arzneimittelneupositionierung der nächsten Generation mittels Netzwerkpharmakologie zur Entwicklung neuer Therapieeinheiten für seltene Krankheiten) Ort: Gaylord National Harbor Hotel, Oxon Hill (Maryland, USA)

Das Team von Pharnext nimmt zudem auch als erstmaliger Aussteller (Stand 908) an der Jahrestagung 2018 der American Academy of Neurology teil, die vom 21. bis 27. April 2018 in Los Angeles (USA) stattfindet.

Wenn Sie das Managementteam von Pharnext auf einer dieser Veranstaltungen kennen lernen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an contact@pharnext.com.

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Kandidaten im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium, das sich mit der Entwicklung neuartiger Therapien für seltene und häufige neurodegenerative Krankheiten befasst, für die derzeit keine kurativen und/oder krankheitsmodifizierenden Behandlungen verfügbar sind. Pharnext hat zwei Hauptprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 wird momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie Typ 1A geprüft und hat in Europa und den USA den Orphan-Drug-Status erhalten. Die Ergebnisse dieser Studie werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorliegen. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext hat ein neues Paradigma der Arzneimittelentdeckung entwickelt, das auf Big-Data-Genomik und künstlicher Intelligenz beruht: PLEOTHERAPY™. Das Unternehmen identifiziert und entwickelt synergistische Arzneimittelkombinationen namens PLEODRUG™, die mehrere bedeutsame Vorteile aufweisen: Wirksamkeit, Sicherheit und ein solider Schutz des geistigen Eigentums. Das Unternehmen wurde von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern gegründet, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier der modernen Genomik, und wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Börse Euronext Growth in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011191287).

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

