Pressestimme: 'Die Welt' zur Auslieferung Puigdemons

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Auslieferung Puigdemons:

"Muss der katalanische Separatistenführer an Spanien ausgeliefert werden? Natürlich muss er das, und zwar nach den Maßgaben des Rechts. Spanien begehrt die Überstellung des Gefangenen auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls. Deutschland hat dieses Instrument in sein nationales Recht aufgenommen. Damit ist es nun Angelegenheit der Justiz, über die Auslieferung zu entscheiden. Wer darüber hinaus eine Einmischung der Bundesregierung in das Auslieferungsverfahren verlangt, wie es die politische Linke in Deutschland tut, der greift weit über dieses Ziel hinaus. Denn jede politische Einflussnahme wäre nicht nur eine Missachtung der Herrschaft des Rechts. Es wäre auch ein deutsches Misstrauensvotum für die spanische Rechtsstaatlichkeit. Berlin soll bestimmen, wer in Spanien recht hat? Was für eine Anmaßung. Lasst also die Richter ihre Arbeit erledigen, in Schleswig und Karlsruhe, in Madrid und wenn nötig am Ende in Straßburg."/be/DP/jha