Pressestimme: 'Die Welt' zur ersten Kanzlerinnen-Befragung

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" über die Fragestunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag:

"Als es vorbei ist, entfährt Merkel ein 'Schade'. Die Kanzlerin hätte wohl noch gerne weiter Fragen des Parlaments beantwortet. Eigentlich verblüffend, dass sie diese Gelegenheit nicht schon viel früher wahrgenommen hat, dass sie und die Union sich so lange gegen die Einführung einer Kanzlerinnenbefragung durch den Bundestag gesträubt haben. Merkel ist keine Meisterin der großen Form. Aber sie ist gut darin, Fragen zu parieren. Da erweist sie sich als hellwach, als thematisch sattelfest, als absolut in der Lage, komplizierte Sachverhalte in wenigen, nicht zu komplizierten Sätzen zusammenzufassen. Die Kanzlerin selbst sollte ein Interesse haben, dass aus dem ersten Versuch künftig eine Institution wird."