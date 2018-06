Pressestimme: 'Die Zeit' zu Nordkorea/Atom

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Nordkorea/Atom:

"Bisher sind noch alle Versuche gescheitert, das bedrohliche nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm zu stoppen. Natürlich kann dies wieder geschehen. Immerhin, Donald Trump ist schon jetzt weiter gekommen als seine Vorgänger, mit Chuzpe und der für ihn typischen bizarren Mischung aus Drohen und Schmeicheln, für die Diktatoren empfänglicher sind als Demokraten. Dieser amerikanische Präsident fühlt sich in der Gesellschaft autoritärer Herrscher offenbar wohler als im Kreise von Amerikas engsten Freunden. Mit verschränkten Armen blockte er beim kanadischen G7-Gipfel jeden Kompromiss ab und lies fassungslose Verbündete zurück. Kanada war für Donald Trump nur ein lästiger Zwischenstopp auf dem Weg zum geschichtlichen Ruhm. So sieht er das. Man muss ihm wünschen, um des Friedens in Asien willen, dass er damit recht behält."/yyzz/DP/edh