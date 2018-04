Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bin Salman/Israel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bin Salman/Israel:

"(...) Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um zu erkennen, dass die sich zuspitzende Konfrontation Saudi-Arabiens mit Iran wenigstens zum Teil hinter der spektakulären Eröffnung des Sohnes des Hüters der heiligen Stätten des Islams steckt. Die Führungen in Riad und in Jerusalem gehören zu den schärfsten Kritikern des Atomabkommens mit Teheran; die Saudis sehen die geopolitische und ideologische Expansion Irans mit größter Sorge. Das erklärt auch die große Härte, ja Rücksichtslosigkeit ihres Vorgehens im Jemen. (...) Fast hat man den Eindruck, als stehe ein militärischer Zusammenprall unmittelbar bevor. Muhammad gibt sich keine Mühe, einem solchen Eindruck entgegenzuwirken. Insofern gibt sein Vorstoß, so willkommen er ist, weil Sterilität im Denken und praktische Blockade überwunden werden, auch Anlass zur Sorge. (...)"/be/DP/jha