Pressestimme: 'Handelsblatt' zur geplanten Rentenreform

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die anstehende Arbeit der Rentenkommission:

"Die gestern gestartete Rentenkommission sollte daher nicht nur an den Stellschrauben der gesetzlichen Rentenversicherung drehen, sondern die Grundlagen dafür schaffen, dass sich die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge in Deutschland stärker verbreitet. Wenn nicht irgendwann ein Großteil des Bundeshaushalts in die gesetzliche Rente fließen soll, müssen ergänzende betriebliche und private Vorsorgestrukturen gestärkt werden. Die 10 Experten sollten von ihrem Mandat Gebrauch machen und sich nicht nur auf die gesetzliche Rente konzentrieren. Immer weniger Beitragszahler und eine steigende Zahl von immer länger lebendenden Rentenempfängern werden für das Umlageverfahren einen Schock bedeuten, der sich nur mit sehr hohen Kosten für künftige Generationen abfedern ließe."/yyzz/DP/tos