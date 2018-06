Pressestimme: 'Mindener Tageblatt' zum Verbot vom Rauchen im Auto

MINDEN (dpa-AFX) - "Mindener Tageblatt" zum Verbot vom Rauchen im Auto:

"Italien hat es vorgemacht. Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich und Griechenland haben es Deutschland voraus. Es geht um den Schutz von Kindern vor ihren qualmenden Eltern. Die SPD-Landtagsfraktion in NRW fordert, das Rauchen in Autos im Beisein von Minderjährigen zu verbieten. Laut Krebsforschungszentrum sind mehr als eine Million Kinder und Jugendliche von Tabakrauchbelastung im Auto betroffen. Schon um denen zu helfen, ist ein Verbot der Qualmerei im Auto überfällig. Tabakrauchbelastete Kleinkinder haben gegenüber unbelasteten Kindern ein um 50 bis 100 Prozent erhöhtes Risiko, an Infektionen der unteren Atemwege - allein diese Zahl wäre Grund genug für ein Verbot."/ra/DP/edh