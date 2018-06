Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merkel/Asyl-Masterplan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel/Asyl-Masterplan:

"Und wieder dieser ominöse Satz, der Merkels Asylpolitik zusammenfasst wie sonst nur ihr berühmtes "Wir schaffen das": An Deutschlands Grenzen, bekräftigte die Kanzlerin jetzt bei "Anne Will", sei der Zustrom von Asylbewerbern nicht zu stoppen. Merkels Paukenschlag dürfte in der CSU, die Flüchtlinge an der Grenze abweisen möchte, für einen kollektiven Ohnmachtsanfall sorgen. Für die bayerische Staatspartei ähnelt die Asylfrage vor der Bayernwahl einer tickenden Zeitbombe, und deren Entschärfung ist mitsamt Seehofers Asyl-Masterplan mit Merkels "Nein" erst mal geplatzt. Die Kanzlerin will eine europäische Lösung. Da es diese in der tief zerstrittenen EU aber so schnell nicht geben wird, ist Merkels Entscheidung ein Einladungssignal, das vor allem die Schleuser erfreuen dürfte."/ra/DP/edh