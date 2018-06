Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Politik der EZB

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Politik der EZB:

"Die Zentralbank ist die Feuerwehr, die einen Brand an den Finanzmärkten und am Fundament des Euro löscht. Jetzt sollte sie das Feld der Politik überlassen. Unglücklicherweise ist der Job dort schlechter aufgehoben als bei Draghis Truppe. Die Populisten in Italien haben mit den Ankündigungen weiterer Schuldenmacherei zumindest verbal die Lunte wieder gelegt. Das Euro-Fundament ist auch zehn Jahre nach dem Urknall von New York nicht einsturzsicher."/be/DP/stw