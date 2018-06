Pressestimme: 'Volksstimme' zur Debatte um die Kanzlerin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Debatte um die Kanzlerin:

" Angela Merkel kann sich bis zum Sonntag zu Hause und in Europa bei "guten Gesprächen" den Mund fusselig reden - eine von der CSU akzeptierte europäische Asyllösung wird sie kaum hinbekommen. Merkels Zukunft steht damit ebenso in den Sternen wie die von Koalition und von Union. Damit zumindest CDU und CSU weiter Schwestern bleiben könnten, bräuchten die Christdemokraten eine neue Führungsfigur - für den Übergang. Die Personaldecke ist durch Merkels Alleinherrschaft dünn, so dass sich Kandidaten an einer Hand abzählen lassen. Jens Spahn? Geht nicht, zu schrill. Ursula von der Leyen? Als ewige Hoffnungsträgerin verbraucht. Peter Altmaier? Zu nah dran an Merkel. Gebraucht wird eher jemand wie Volker Bouffier. Der hessische Regierungschef bringt Seriosität und Erfahrung mit, kommt aus einem konservativen CDU-Verband und ist eine Nummer in Berlin. Er könnte jenen Hilfssteg zur CSU bauen, ohne den die Union auseinanderfliegen würde."/yyzz/DP/he