Programmverwertung / Eine Freundin für i-Dötze: Das "Conni"-Sortiment wächst und bietet Lizenznehmern attraktive Möglichkeiten

Köln (ots) - Was ist Ihnen vom ersten Schultag noch in Erinnerung? Ganz sicher die Schultüte und ihr Inhalt. Die WDR mediagroup (WDRmg), die das Verwertungsmandat an der beliebten Buchmarke "Conni" für Kinder ab drei Jahren hält, bringt gemeinsam mit Partnern wie Eulenspiegel, Haba, Schmidt oder Kosmos zurzeit viele neue Lizenzprodukte rund um das sympathische Mädchen im Ringelpulli heraus. Die neuesten sind beispielsweise eine Brotdose und eine Trinkflasche, die hervorragend den Start in die Schulwelt unterstützen. Und pünktlich zum neuen Schuljahr erscheint in Kooperation mit dem Blue Ocean Verlag die erste Ausgabe eines Conni-Magazins rund um das Thema Schule.

Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg erklärt: "Die Marke 'Conni' ist ein Erfolgsgarant. Mädchen und Jungen können sich mit dem pfiffigen Charakter vielseitig identifizieren. Zahlreiche Themen, die Erstklässler bewegen, werden in Conni-Geschichten einfühlsam erzählt. Deshalb bietet gerade der Schulstart Lizenznehmern eine Fülle an Optionen, ihr Sortiment sinnvoll zu komplettieren."

Aktuell stellt die WDRmg Lizenzoptionen wie beispielsweise Turnbeutel, Tornister, Schlüsselanhänger, Mäppchen, Geld- oder Brustbeutel zur Verfügung. Auch ein Produkt-Bundling wäre denkbar. Hier hat die WDRmg mit den Partnern Eulenspiegel und Schmidt bereits gute Erfahrungen gesammelt. Im Herbst 2017 haben die beiden Kooperationspartner parabenfreie Schminkstifte gemeinsam mit einem Puzzle in den Handel gebracht, die sich überdurchschnittlich gut verkauft haben.

"'Conni' hat im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert und damit eine besonders starke Präsenz im Markt. 'Conni' wird schon von Klein an wie eine Begleiterin für alle neuen Lebenslagen gesehen und ist mit vielen Lizenzprodukten deshalb auch eine gute Wahl für die Schultüte", so Julia Wurzer.

Der Erfolgskurs der Marke geht also kontinuierlich weiter. Bisher wurden mehr als 100 verschiedene Bücher veröffentlicht, ebenso Hörspiele, E-Books und Apps. Eine Musical-Adaption tourt seit 2017 durch Deutschland, eine TV-Serie ist im ZDF und im KiKA zu sehen. 2017 feierte zudem der zweite Kinofilm mit Emma Schweiger in der Hauptrolle in Berlin Premiere. Auch international ist "Conni" ein Star: Ihre Bücher erscheinen in dreiundzwanzig Ländern, teilweise unter anderen, landestypischen Namen.

Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks(WDR) mit Sitz in Köln. Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services. Bildmaterial steht zum Download bereit unter: http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles

OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2

Pressekontakt: Gaby Rath Leiterin Kommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49 221 2035 208 gaby.rath@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com