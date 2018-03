RBI zahlt wieder Dividende und will wachsen

Erstmals seit 2013

Für das Geschäftsjahr 2017 werden an die Aktionäre 62 Cent je Aktie ausgeschüttet. Dies wird der Jahreshauptversammlung vorgeschlagen.

Zuletzt hatte es für das Jahr 2013 Dividenden von der RBI gegeben. Mittlerweile hat die börsennotierte Großbank mit der einstigen Mutter Raiffeisen Zentralbank (RZB) fusioniert.

Der Vorstand hat am Mittwoch Prognosen zu seinen künftigen Dividendenplänen skizziert. Demnach beabsichtigt die Bank mittelfristig Ausschüttungen in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses. 2017 lag der Konzerngewinn primär dank stark rückläufiger Kredit-Wertberichtigungen - es gab auch Rückflüsse sowie Kreditpaket-Verkäufe - bei 1,116 Mrd. Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie 2016 (520 Mio. Euro). Für faule Kredite wird die Bank 2018 mehr zurücklegen müssen als 2017.

Was den (nun beendeten) mehrjährigen Dividendenausfall betrifft, so bedankte sich Strobl bei den Aktionären für ihre Geduld und Treue. "In der schwierigen Phase seit 2014 und während des erforderlichen Aufbaus unseres Kernkapitals aufgrund regulatorischer Vorgaben wäre die Auszahlung einer Dividende nicht vertretbar gewesen", erläuterte Strobl im Geschäftsbericht.

Nach mehreren Jahren des Rückbaus hat die RBI in einigen Ländern wieder vor, zu wachsen. "Angesichts der guten Kapitalsituation prüfen wir auch Ankäufe von Portfolien", kündigte Bankchef Johann Strobl im Jahresbericht an, der am Mittwoch vorgelegt wurde.

2017 habe die Bank in all ihren Märkten Gewinne schreiben können, schreibt der Vorstand. Russland sei nach vor ein wichtiger Markt, der laut Strobl mit 443 Mio. Euro Gewinn nach Steuern auch 2017 ein bedeutender Ergebnisbringer gewesen sei. Die RBI will auch in Russland wieder wachsen. Zugleich wolle man aber auch an der operativen Effizienz in diesem Land arbeiten, so die Bank.

Aus Märkten wie Asien, den USA oder Slowenien ist die RBI ausgestiegen. Aus bestimmten Sparten - wie etwa der Autofinanzierung in Russland - hat sie sich zurückgezogen.

