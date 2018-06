RCB: 6 % Bayern Protect Aktienanleihe auf Allianz, Infineon und Siemens

2 Jahre Laufzeit, Jährlicher Fixzinssatz von 6 % und Barriere bei 59 % einer jeden Aktie



Die 6 % Bayern Protect Aktienanleihe verbindet zwei fixe Zinszahlungen von 6 % mit einer Teilabsicherung für das eingesetzte Kapital bis zur Barriere von 59 %. Der Zinsbetrag wird unabhängig von der Entwicklung der drei zugrundeliegenden Aktien (Allianz SE, Infineon Technologies AG und Siemens AG) jährlich ausbezahlt.



Aktienkorb: Allianz SE, Infineon Technologies AG, Siemens AG Der Aktienkorb der Protect Aktienanleihe setzt sich aus drei bayrischen Blue-Chips zusammen:

Der Finanzdienstleister Allianz SE bietet Versicherungsleistungen für Privat- und Firmenkunden. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in München ist in mehr als 70 Ländern aktiv und beschäftigt etwa 140.000 Mitarbeiter.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen. Der Unternehmensschwerpunkt liegt auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit.

Der deutsche Technologiekonzern Siemens AG mit Sitz in München ist in den Bereichen Energie, Medizintechnik, Industrie, Infrastruktur und Städtebau tätig. Rückzahlung am Laufzeitende Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (Juli 2020) zu 100 % des Nominalbetrags zurückgezahlt, sofern die täglichen Schlusskurse jeder einzelnen der drei zugrundeliegenden Aktien während des Beobachtungszeitraums immer über der jeweiligen Barriere von 59 % liegen (tägliche Beobachtung).



Wird die jeweilige Barriere von zumindest einem Schlusskurs der zugrundeliegenden Aktien berührt oder unterschritten und schließt zumindest eine dieser Aktien am Letzten Bewertungstag unter ihrem jeweiligen Basispreis, kommt es bei der 6 % Bayern Protect Aktienanleihe am Laufzeitende zur physischen Lieferung. Dann wird jene Aktie zu der am Laufzeitbeginn definierten Stückzahl geliefert, welche die schlechteste Wertentwicklung über die Laufzeit aufweist (prozentuelle Entwicklung vom Startwert jeder Aktie zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). Aktienanleihen einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A21LU6

AT0000A21LU6 Zeichnung: 19.06.-17.07.2018

19.06.-17.07.2018 Erster Bewertungstag: 18.07.2018

18.07.2018 Laufzeit: 2 Jahre (Rückzahlungstermin: 21.07.2020)

2 Jahre (Rückzahlungstermin: 21.07.2020) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier:

6 % Bayern Protect Aktienanleihe Auf der Suche nach sofort handelbaren Zertifikaten? Die Suche nach der richtigen Geldanlage ist oft kein Leichtes. Der neue Zertifikate-Finder von Raiffeisen Centrobank stellt ein innovatives Tool zur Produktsuche dar: Zum Zertifikate-Finder



Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse von potentiellen Anlegern und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise. Stand: Juni 2018