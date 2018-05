ROUNDUP: Südkorea sieht keine Gefahr für Gipfeltreffen von Trump und Kim

SEOUL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz schärferer Töne aus Nordkorea zweifelt der US-Verbündete Südkorea nicht daran, dass das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un planmäßig stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide wie verabredet am 12. Juni in Singapur treffen, liege bei "99,9 Prozent", sagte der Nationale Sicherheitsberater Chung Eui Yong auf dem Flug nach Washington. Trotzdem bereiteten sich die USA und Südkorea auf "verschiedene Möglichkeiten" vor, zitierte ihn die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Trump und der südkoreanische Präsident Moon Jae In wollten sich am Dienstag in Washington gemeinsam auf den Gipfel vorbereiten.

Zuletzt war das Treffen zwischen Trump und Kim wieder in Frage gestellt worden. Nordkorea hatten wegen US-Militärmanövern in Südkorea mit der Absage gedroht und auch den innerkoreanischen Dialog vorübergehend auf Eis gelegt.

Die USA verlangen eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare atomare Abrüstung Nordkoreas - und dies möglichst schnell. Die Führung in Pjöngjang sieht das Atomwaffenprogramm als Faustpfand in Verhandlungen und Absicherung ihrer Macht. Nordkorea hat nicht zuletzt deswegen auch den Gipfel mit Trump in Frage gestellt.

Nordkorea ließ eine Gruppe ausländischer Journalisten ins Land, die über die geplante Sprengung des umstrittenen Atomwaffentestgeländes Punggye-ri berichten sollen. Südkoreanische Medienvertreter durften bei dem Charterflug aus Peking aber nicht mitreisen. Die für diese Woche geplante Zerstörung der Testanlage im Nordosten wäre ein symbolischer Schritt, mit dem Pjöngjangs seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung demonstrieren würde.

Berichten zufolge treibt den US-Präsidenten die Sorge um, dass die Gespräche mit Kim komplizierter werden könnten als zunächst von ihm angenommen. Trump selbst hatte die Vermutung ins Spiel gebracht, Nordkorea könnte maßgeblich von Seiten Chinas beeinflusst werden.

Trump hatte im März den Vorschlag Nordkoreas zu einem Gipfeltreffen angenommen. Nach anhaltend massiven Spannungen waren die vergangenen Wochen von Annäherungen zwischen Süd- und Nordkorea geprägt gewesen.

Zuletzt hatte der Norden aber auch deutlich gemacht, dass er mit den Verhandlungszielen der USA nicht einverstanden ist. So warnte Nordkorea Washington davor, das Land durch Druck in die Ecke treiben zu wollen.

US-Vizepräsident Mike Pence warnte Nordkorea vor dem Versuch, Trump bloßstellen zu wollen. "Es wäre ein großer Fehler von Kim Jong Un, wenn er denkt, er können Donald Trump vorführen", sagte Pence am Montagabend. Er zweifle nicht daran, dass Trump auch einfach den Gipfel in Singapur verlassen könne.

Südkorea und die USA versuchten, "die Situation aus Nordkoreas Perspektive zu verstehen", sagte Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater Chung laut Yonhap. Südkorea und USA teilten jede Art von Informationen, sagte Chung mit Blick auf den Juni-Gipfel.

Die Regierung in Seoul kritisierte Nordkorea dafür, keine südkoreanischen Medienvertreter zum Atomtestgelände Punggye-ri zulassen zu wollen. Trotz einer entsprechenden Einladung habe Nordkorea keine ausreichenden Folgemaßnahmen dafür getroffen, erklärte das Vereinigungsministerium in Seoul.

In dem Flug nach Nordkorea befanden sich Journalisten aus den USA, Großbritannien, China und Russland, wie der Produzent des britischen Senders Sky News, Michael Greenfield, via Twitter berichtete. Die Anlage Punggye-ri soll nach Angaben Nordkoreas zwischen Mittwoch und Freitag bei einer "Zeremonie" unbrauchbar gemacht werden. Nordkorea hatte im April überraschend angekündigt, in Zukunft auf Atomversuche und Tests mit Interkontinentalraketen verzichten zu wollen. Machthaber Kim begründete den Schritt unter anderem damit, das nordkoreanischen Atomprogramms sei vollendet./dg/ki/dm/DP/tos