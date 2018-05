Nasdaq Copenhagen

6 Nikolaj Plads 6

DK - 1067 Copenhagen K

Denmark













Santa Fe Group A/S

East Asiatic House

20 Indiakaj

DK-2100 Copenhagen O

Denmark







Tel.: +45 3525 4300

E-mail: sfg@santaferelo.com

Web: www.santaferelo.com



CVR.nr.: 26 04 17 16



30.05.2018







Report of transactions with shares and related securities of Santa Fe Group A/S by persons discharging managerial responsibilities and persons/companies closely associated with these.







Pursuant to Article 17 of EU Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 Santa Fe Group A/S shall make public transactions with shares

and related securities of Santa Fe Group A/S by persons discharging managerial responsibilities and persons/companies closely associated with these.

Name Martin Thaysen Reason Group CEO Issuer Santa Fe Group A/S ID code / ISIN DK0010006329 Description Shares Transaction Buy Trading Date 29.05.2018 Market Copenhagen Stock Exchange Number 10,000 Market value DKK 309,705

Yours sincerely,

Santa Fe Group A/S

For more information:

Christian Møller Laursen

Tel.: +44 208 961 4141

Attachment