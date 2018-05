Rheinische Post: Ärztepräsident fordert Neustart für elektronische Gesundheitskarte

Düsseldorf (ots) - Bundesärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat einen Neustart für die elektronische Gesundheitskarte gefordert. "Das System der elektronischen Gesundheitskarte ist völlig veraltet. Wir sollten am besten einmal den Reset-Knopf drücken und über ein neues System nachdenken", sagte Montgomery der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Montgomery sieht es als Defizit an, dass die Karten nur in Praxen und Kliniken ausgelesen werden können. Es könne nicht sein, dass nicht auch Patienten selbstständig und jederzeit Zugang zu ihren Daten haben, sagte er. "Die Gesundheitskarte ist ersonnen worden, bevor die Versicherten Smartphones hatten. Dies müssen wir bei der weiteren Digitalisierung im Gesundheitswesen berücksichtigen." Es gebe bereits viele sehr gute Gesundheits-Apps.

Kritik übte Montgomery auch an einem überbordenden Datenschutz, der auch das Gesundheitssystem trifft. "In Deutschland wird mit dem Datenschutz übertrieben." Es könne nicht sein, dass künftig Ärzte ihre Patienten über Datenschutzbelange aufklären müssten. "Da müssen pragmatische Lösungen gefunden werden."

