Rheinische Post: CDU-Politiker fordert schnelle personelle Neuaufstellung ohne Merkel

Düsseldorf (ots) - Die CDU muss nach Auffassung des CDU-Politikers Klaus-Peter Willsch sofort mit der personellen Neuaufstellung an der Parteispitze beginnen. "Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen", sagte Willsch der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Denn diese Legislaturperiode kann auch sehr schnell vorbei sein", erklärte der Bundestagsabgeordnete.

