Rheinische Post: Henkel kündigt höhere Preise an / Neue Übernahmen geplant

Düsseldorf (ots) - Der Dax-Konzern Henkel kündigt höhere Preise an. "Wir rechnen mit insgesamt höheren Preisen vor allem in unserem Klebstoffgeschäft, weil wir die deutlich gestiegenen Einkaufspreise für Rohstoffe wie insbesondere Öl oder auch bestimmte Edelmetalle weitergeben müssen", sagte Vorstandschef Hans Van Bylen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Trotz der zeitweisen Logistikprobleme in den USA bestätigt Henkel die Prognose für 2018. "Wir halten an unseren Umsatz- und Gewinnprognosen für 2018 fest", so Van Bylen. Er ergänzt: "Die Lieferschwierigkeiten in den USA liegen hinter uns. Das gute Verhältnis zu unseren Handelskunden wurde nicht beeinträchtigt." Der Dax-Konzern sucht nach neuen Übernahmezielen, sagte Van Bylen. "Akquisitionen sind ein wichtiger Teil unserer Strategie. Wir haben in den letzten zwei Jahren 6,3 Milliarden Euro in Übernahmen gesteckt und haben auch jetzt noch eine sehr gesunde Bilanz." Er ergänzt: "In allen drei Sparten haben unsere Experten mögliche Akquisitionsobjekte im Blick. Ein Zukauf muss strategisch passen, der Preis muss angemessen sein - und das Unternehmen muss verfügbar sein."

