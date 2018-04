Rheinische Post: Kutschaty will nicht für Vorsitz der NRW-SPD kandidieren

Düsseldorf (ots) - Der neue Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, will nicht für den Parteivorsitz der Landes-SPD kandidieren. "Ich beabsichtige nicht, auf dem Parteitag am 23. Juni für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren", sagte der Ex-NRW-Justizminister der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Vergangene Woche hatte Kutschaty eine Kandidatur ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Der Landesvorstand begrüßte am Freitag einstimmig bei einer Enthaltung die Nominierung von Sebastian Hartmann für den Posten.

