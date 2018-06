Rheinische Post: Lafontaine fordert Rückkehr zu G8 mit Russland

Düsseldorf (ots) - Der Linke-Politiker Oskar Lafontaine hat die Rückkehr der großen Industrienationen zu ihrem früheren Gesprächsformat der G8 mit Russland gefordert. Zum Eklat in der G7-Gruppe durch den nachträglichen Ausstieg aus dem am Wochenende in Kanada vereinbarten Gipfeldokument durch US-Präsident Donald Trump sagte Lafontaine der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag): "Das Format von G7 und vormals G8 mit Russland ist eine wichtige Einrichtung, damit sich die großen Industrienationen untereinander verständigen." Russland war wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 aus der G8-Gruppe ausgeschlossen worden. Lafontaine sagte: "Ohne Russland gibt es keinen Frieden." Trump habe schon zwei Militärschläge gegen Syrien angeordnet. "Ich befürchte, es werden nicht die letzten gewesen sein. Immer unverhohlener droht er dem Iran."

