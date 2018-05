Rheinische Post: Michael Koch ist Nachfolger von Schavan im Vatikan

Düsseldorf (ots) - Der 62 Jahre alte Diplomat Michael Koch löst Annette Schavan als Botschafterin beim Heiligen Stuhl ab. Das erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) vom Auswärtigen Amt. Die ehemalige Bundesbildungsministerin leitet seit Juli 2014 die Botschaft im Vatikan, Ende Juni geht ihre Amtszeit nach vier Jahren zu Ende. Michael Koch leitet seit 2015 die Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt und ist Völkerrechtsberater der Bundesregierung. Zuvor war er bereits Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Pakistan und Afghanistan. Koch, Sohn eines Diplomaten, kam in Kansas City in den USA auf die Welt und studierte Rechtswissenschaften in Tübingen und Bonn. 1986 trat er in den diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amts ein. Er arbeitete bereits im Generalkonsulat in San Francisco und als Ständiger Vertreter des Botschafters in Myanmar. Von 2008 bis 2012 war Koch Botschafter in Pakistan.

